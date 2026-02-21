Đây là mức tăng trưởng cao, thể hiện sức hút nổi bật của du lịch Thủ đô ngay từ những ngày đầu Xuân mới. Đáng chú ý, cơ cấu thị trường khách quốc tế tiếp tục mở rộng, với các thị trường hàng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Đức, Philippines,...



Công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 66,8%, tăng 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025; riêng phân khúc khách sạn 4-5 sao đạt trên 72%. Nhiều cơ sở lưu trú ghi nhận lượng khách đặt phòng sớm và lưu trú dài ngày trong dịp Tết.



Điểm nổi bật của du lịch Hà Nội dịp Tết năm nay là sự gia tăng hàm lượng trải nghiệm văn hóa, tính tương tác và chiều sâu sản phẩm tại các khu, điểm đến. Các di tích, không gian văn hóa tiêu biểu đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động đậm không khí Tết cổ truyền, kết hợp trình diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu làng nghề và di sản phi vật thể.



Nhiều sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ được đưa vào vận hành, tạo sức hấp dẫn riêng. Tour “Ký ức Cột Cờ” với trình diễn 3D Mapping tại Hoàng thành Thăng Long; mô hình “Không gian Di tích - Lễ hội truyền thông số” thí điểm tại Lễ hội Cổ Loa; bán vé điện tử, vé online, kiểm soát QR Code và lắp đặt camera AI tại Lễ hội Chùa Hương; các sản phẩm du lịch đô thị ban đêm, tour xe đạp đêm “Hà Nội Đẹp Sound”, tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức”… đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.



Tại các điểm đến trọng điểm, lượng khách tăng cao. Từ 14 - 20/2/2026, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 119.583 lượt khách; Khu du lịch Chùa Hương đón 76.608 lượt; Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đón 49.181 lượt; Di tích Cổ Loa đón hơn 38.800 lượt; Vườn thú Hà Nội đón 29.377 lượt; Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 24.663 lượt khách.



Bên cạnh đó, 17 điểm di tích miễn phí vé tham quan đến hết mùng 6 Tết âm lịch đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa Thủ đô.



* Lễ hội đặc sắc, dịch vụ chỉn chu

Chương trình nghệ thuật – sử thi tại Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Để đạt được kết quả trên, công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai sớm, đồng bộ. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố Hà Nội, Sở Du lịch đã ban hành nhiều văn bản nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm đến trọng điểm như các di tích quốc gia đặc biệt: Gò Đống Đa, Đền Hai Bà Trưng, Di tích quốc Cổ Loa, Hương Sơn; tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch; triển khai hoạt động xúc tiến, quảng bá dịp Tết.



Các cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại, dịch vụ ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, trang trí không gian Tết, tổ chức các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, chợ quê, phiên chợ ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Nhiều khách sạn xây dựng gói ưu đãi, miễn phí nâng hạng phòng, kết hợp trải nghiệm văn hóa nhằm thu hút khách lưu trú dài ngày.

Một gia đình xin chữ đầu năm tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết và công khai giá dịch vụ được thực hiện nghiêm túc. Các khu, điểm du lịch bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời xử lý phản ánh của du khách; không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, chèo kéo khách.



Sở Du lịch thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch dịp Tết; phối hợp tham gia đoàn kiểm tra liên ngành đối với một số lễ hội lớn. Quá trình kiểm tra, không có trường hợp nào bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.



Công tác truyền thông được đẩy mạnh, tập trung quảng bá các điểm vui chơi, lễ hội, sản phẩm mới như Hội chữ Xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; tái hiện nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” tại Hoàng thành Thăng Long; Phố sách Xuân 2026; chương trình “Chở mùa xuân về” của tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train”… Thông tin kịp thời về công tác tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn tại các lễ hội lớn như Gò Đống Đa, Đền Sóc, Đền Hai Bà Trưng, Chùa Hương, Cổ Loa… góp phần củng cố hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.



* Tiếp đà đưa thương hiệu du lịch Hà Nội vươn tầm