Có giải pháp phù hợp gỡ khó cho doanh nghiệp bất động sản

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Cuộc họp diễn ra với sự có mặt của đại diện của các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội để lắng nghe, trao đổi, làm rõ những nội dung mà doanh nghiệp, hiệp hội cho rằng còn vướng mắc, bất cập trong hai Thông tư, cũng như những đề xuất để cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả, đúng pháp luật.



Tại cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo về các nội dung liên quan đến Thông tư số 06 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng), Thông tư 03 (quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp).



Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp bất động sản cùng các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước đã trao đổi về một số nội dung liên quan đến quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư 06. Cụ thể, khoản 2 này đã bổ sung thêm 3 khoản 8, 9, 10 vào Điều 8 (những nhu cầu vốn không được cho vay) của Thông tư số 39.



Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, đại diện Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam khẳng định, Thông tư 06 “không siết điều kiện vay vốn”. Các đại biểu này bày tỏ đồng tình với Ngân hàng Nhà nước cần triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tránh tình trạng sở hữu chéo, cho vay đối với doanh nghiệp nội bộ, doanh nghiệp sân sau.



Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng, khoản 8, Điều 8, Thông tư 39 được sửa đổi bởi Thông tư 06 cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn, để tránh gây ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường của doanh nghiệp bất động sản trong đầu tư, mua bán, sáp nhập, góp vốn, tái cơ cấu... Các ý kiến trao đổi về các cụm từ: “dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh” (khoản 9); “bù đắp tài chính” (khoản 10); đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét kéo dài thời gian “dưới 12 tháng” (quy định tại khoản 10) lên thành 24 hoặc 36 tháng cho phù hợp với hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại…



Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp,… đã trao đổi cụ thể với các hiệp hội, doanh nghiệp về các nội dung nêu trên; cho rằng đây là cơ hội để Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành lắng nghe ý kiến từ thị trường, từ doanh nghiệp, đánh giá kỹ các tác động để “tìm ra những điểm cân bằng”, có biện pháp phù hợp vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng.



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước có hai chức năng rất quan trọng. Một là điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế. Hai là, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Đây là việc rất khó, đòi hỏi phải có sự kết hợp các giải pháp hài hòa, linh hoạt, hiệu quả.



Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả cả về hành chính lẫn xây dựng chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 03 và 06. Bên cạnh ý kiến đánh giá cao những nội dung mới của hai văn bản này, cũng có những ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội.



“Không chỉ riêng lĩnh vực ngân hàng mà trong tất cả các lĩnh vực, Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ luôn lắng nghe các ý kiến phản ánh, đánh giá cặn kẽ, nhiều chiều, phối hợp với các bên có liên quan để có giải pháp phù hợp với thực tiễn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.



Theo Phó Thủ tướng, tinh thần của buổi làm việc là thẳng thắn, trung thực, khách quan, tạo sự đồng thuận, cùng hướng tới lợi ích chung. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đang gặp khó khăn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, luôn lắng nghe phản ánh từ thực tế để kịp thời có những chỉ đạo nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững, trong đó có doanh nghiệp bất động sản. Đây là chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ.



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội đã rất cầu thị, trao đổi thẳng thắn để làm rõ bản chất vấn đề cần xử lý.



Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao cũng như tình hình thực tế,… nghiên cứu kỹ lưỡng những kiến nghị, đề xuất xác đáng của doanh nghiệp, làm rõ bản chất vấn đề để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, đúng pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản trong điều kiện hiện nay./.