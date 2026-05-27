Chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Hoạt động tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

* Đầu tư hạ tầng số và tích hợp dữ liệu

Tại Khánh Hòa, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số và đô thị thông minh. Hiện nay, 100% thuê bao trên địa bàn tỉnh sử dụng đường truyền cáp quang băng rộng; tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 100% và mạng 5G đạt 98%, đáp ứng yêu cầu kết nối và chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực.

Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa phục vụ vận hành các hệ thống thông tin quan trọng. Quy mô vận hành liên tục tăng trưởng, từ 130 máy chủ lên mức 195 máy chủ ảo hóa, tổng dung lượng lưu trữ trên 1.100TB; cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

Hạ tầng mạng, nền tảng ảo hóa và các giải pháp an toàn thông tin được đầu tư đồng bộ, từng bước chuyển đổi sang mô hình hạ tầng tập trung, sẵn sàng cho lộ trình triển khai điện toán đám mây. Trung tâm dữ liệu tỉnh được triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC) gồm các thành phần giám sát mạng, giám sát an toàn thông tin, hệ thống phòng, chống mã độc tập trung và duy trì kết nối với chia sẻ dữ liệu mã độc với Bộ Công an.

Ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã tích hợp, trực quan 22 dịch vụ dữ liệu thuộc bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành. Hệ thống Trung tâm IOC còn thu thập và cập nhật dữ liệu không gian địa lý trên IOC gồm các lớp trạm viễn thông, trạm lớp bản đồ địa giới hành chính tỉnh mới; tích hợp hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và camera giám sát an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống trục liên thông văn bản (VXP) của tỉnh được vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo tỉ lệ gửi/nhận văn bản điện tử thông suốt giữa các cơ quan trong và ngoài tỉnh đạt 100%. Vận hành nền tảng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP cấp tỉnh; đến nay đã triển khai 25 dịch vụ dữ liệu của các bộ, ngành.

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (EOffice) được triển khai đồng bộ đến tất cả cơ quan cấp tỉnh, cấp xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc và doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo 100% đơn vị gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử có ký số. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, tổng số văn bản điện tử đi/đến phát sinh của toàn tỉnh đạt hơn 1,8 triệu văn bản.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chỉnh trị, trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 166 đề xuất nhiệm vụ, tăng gấp 3 lần so với năm trước. UBND tỉnh phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và tiến độ thực hiện đối với 14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (hiện đang triển khai ký hợp đồng), tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận định, công tác chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đã ghi nhận những chuyển biến mang tính bứt phá, toàn diện trên tất cả các trụ cột cốt lõi.

* Bổ sung nguồn nhân lực cho cơ sở

Theo phần II Mục tiêu đến năm 2030 tại Nghị quyết 57-NQ/TW: chỉ tiêu Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên một vạn dân. Tại tỉnh Khánh Hòa, nguồn lực, chất lượng nhân sự khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay được xác định khoảng 2.900 người/2,2 triệu dân, tương đương 13 người/1 vạn dân.

Mặc dù vậy, nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại cơ sở còn thiếu và chủ yếu kiêm nhiệm, chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn sâu. Điều này gây khó khăn cho nhiệm vụ chuyển đổi số để thực hiện chính quyền địa phương. Bên cạnh đó kỹ năng số của một bộ phận cán bộ lớn tuổi và người dân ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, tâm lý ngại tiếp cận công nghệ vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Ông Phan Ninh Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái nêu thực trạng tại địa phương chưa có nhân sự chuyên sâu về công nghệ thông tin để hỗ trợ quản trị, vận hành hệ thống số. Đặc biệt, trên địa bàn chủ yếu là đồng bào Raglai sinh sống nên việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn.

Yêu cầu cấp thiết hiện nay không chỉ riêng đối với Khánh Hòa mà ở các địa phương khác đó là bổ sung nguồn nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đối số. Hiện, toàn tỉnh mới có 39/65 địa phương bố trí nhân sự có chuyên môn công nghệ thông tin nhưng yêu cầu xử lý công việc trên môi trường điện tử, khai thác dữ liệu, ký số và bảo đảm an toàn thông tin ngày càng cao.

Để tháo gỡ tình trạng này UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các địa phương kiện toàn đầu mối phụ trách chuyển đổi số tại cấp xã; tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu và kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Sở Khoa học và Công nghệ thiết lập cơ chế phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên giữa đơn vị vận hành tập trung cấp tỉnh với các địa phương.

Tỉnh ủy Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 265/2025/NĐ- CP, Nghị định số 361/2025/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc xác lập vị trí pháp lý của Quỹ trong hệ thống tổ chức bộ máy địa phương; đồng thời cho phép thành lập tổ chức điều hành độc lập và bố trí khung vị trí việc làm riêng cho Quỹ.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành Trung ương sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai mô hình Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung; đồng thời hoàn thiện các chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát dành cho cấp tỉnh; bổ sung công cụ tổng hợp dữ liệu, bảng giám sát tập trung (dashboard) và mở cổng kết nối chia sẻ dữ liệu (API) để địa phương khai thác phục vụ công tác quản lý, điều hành./.