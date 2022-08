Một tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật “Những người con của nhân dân”. Ảnh: TTXVN

Chương trình gồm 3 phần chính. Phần 1 chủ đề “Nhớ lời Bác dạy” ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhắc nhớ sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Người lúc sinh thời đến lực lượng Công an nhân dân. Phần 2 chủ đề “Vẻ đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân” tôn vinh, ngợi ca người chiến sỹ Công an nhân dân, những cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân để giữ gìn bình yên cuộc sống. Phần 3 chủ đề “Câu chuyện của người chiến sỹ Công an nhân dân” khắc họa những nét đẹp của người chiến sỹ Công an trong đời thường.



Các nội dung được chuyển tải trong chương trình thông qua rất nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, có sự đầu tư dàn dựng công phu. Khán giả có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng ca ngợi Bác Hồ, quê hương, đất nước, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có các ca khúc: "Ca ngợi Hồ Chủ tịch", "Chúng con canh giấc ngủ của Người", "Đất nước tình yêu", "Như có Bác Hồ", "Biết ơn chị Võ Thị Sáu", "Người Công an thân yêu", "Chúng tôi là chiến sỹ Công an"…



Nhiều sáng tác mới về lực lượng Công an nhân dân cũng được giới thiệu đến công chúng như: "Vui 1, 2 luyện võ thao trường"; "Anh - người chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy"; "Tình yêu lính Công an". Đây cũng là lần đầu tiên kịch ngắn "Những người con của nhân dân" được các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt khán giả. Tác phẩm này có nội dung gắn liền với chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy của Bộ Công an.



Phần cuối của chương trình là câu chuyện của người chiến sỹ Công an nhân dân được thể hiện qua những màn ca múa nhạc dàn dựng công phu từ khâu tạo hình, âm thanh, trang phục, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về lực lượng Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân.



Chương trình góp phần khẳng định ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc của Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8 hàng năm đối với khán giả Thủ đô và khán giả theo dõi truyền hình trên cả nước; cùng với đó là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với toàn thể xã hội trong quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước.



Bên cạnh đó, chương trình đã tặng quà nhiều đối tượng chính sách là cán bộ, chiến sỹ, thân nhân Công an nhân dân như: chị Lê Thị Minh Huê, cán bộ Công an Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, là vợ Liệt sỹ Trương Văn Thắng hy sinh quên mình, dũng cảm xông pha tìm kiếm, cứu đồng bào Vân Kiều bị lở núi, lũ quét vùi lấp, cuốn trôi tại xã biên giới Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, là con đẻ Liệt sỹ Công an nhân dân Huỳnh Ngọc Hữu, nguyên Phó Trưởng Ban An ninh huyện Tư Nghĩa. Ông Huỳnh Ngọc Thanh cùng vợ con đang sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng; hai vợ chồng không có việc làm, hiện đang phụng dưỡng mẹ đẻ già yếu và nuôi 4 người con còn nhỏ. Hiện gia đình có đất nhưng không có khả năng để xây dựng nhà ở.

Ban Tổ chức tặng quà Thiếu tá Sầm Văn Thành, Công an viên, Công an xã Yên Lâm, Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, là dân tộc Mông, hiện ở với vợ và hai con tại thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên. Thiếu tá Thành có nhiều thành tích đặc biệt trong công tác và đã được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn xã Yên Lâm.../.