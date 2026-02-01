Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an các đơn vị địa phương đã dự chương trình.

Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng” là một hành trình âm nhạc giàu cảm xúc, đưa khán giả trở về với những giai điệu đã đi cùng năm tháng của cách mạng Việt Nam. Những ca khúc quen thuộc, giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật như "Đảng đã cho ta cả một mùa xuân", "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Ca ngợi Hồ Chủ tịch", "Vì nhân dân quên mình", "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ", "Tự nguyện", "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó", "Tình ca Tây Bắc"… được dàn dựng công phu, tạo nên bức tranh âm nhạc đậm đà bản sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin và tinh thần cống hiến.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đại biểu tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Bên cạnh dòng chảy âm nhạc cách mạng, chương trình còn mở rộng không gian nghệ thuật với việc trình diễn Giao hưởng số 3 – Eroica của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven. Tác phẩm kinh điển này mang tinh thần nhân văn sâu sắc, biểu trưng cho khát vọng tự do, ý chí vươn lên và niềm tin vào những giá trị tiến bộ của nhân loại, góp phần tạo nên chiều sâu tư tưởng, sự giao thoa độc đáo giữa âm nhạc hàn lâm thế giới với cảm hứng chính trị – lịch sử của chương trình.

Chương trình do Nhà hát Hồ Gươm chủ trì phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam thực hiện với sự tham gia của các nghệ sĩ như Đào Tố Loan, Hương Diệp, Đào Mác, Trường Linh và đặc biệt là ca sĩ Hàn Quốc Cho Hae Ryong, 2 nhạc trưởng là Nghệ sỹ Ưu tú Kim Xuân Hiếu, nhạc trưởng người Phần Lan Kalle Kuusava. Chương trình “Mùa xuân dâng Đảng” đã gửi tới công chúng các tác phẩm thanh nhạc, khí nhạc, thể hiện tình cảm, tấm lòng sắt son của lực lượng Công an nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đây cũng là món quà tinh thần ý nghĩa gửi tới công chúng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tiếp nối truyền thống vẻ vang và khơi dậy niềm tin vào một mùa xuân mới của đất nước./.