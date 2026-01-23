Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chương trình nghệ thuật chia thành 3 chương xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới với tên gọi: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. ẢNh: TTXVN

Chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN