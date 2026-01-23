Báo Ảnh Việt Nam

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới” được tổ chức tối 23/1/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 23/1/2026 và 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).
  Đại biểu cùng khán giả thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN  

  Chương trình nghệ thuật chia thành 3 chương xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới với tên gọi: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. ẢNh: TTXVN  

  Chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN  
Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
