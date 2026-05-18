Chương trình “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người”: Giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng

Khuôn viên tượng Bác Hồ tại Thư viện Đà Nẵng được trang trí thật đẹp nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tại chương trình, Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng Vũ Thị Ân cho biết, hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời lan tỏa tình yêu sách, khơi dậy tinh thần tự học, ý thức học tập suốt đời trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thành phố.

Sự kiện diễn ra tại khuôn viên Thư viện Đà Nẵng từ ngày 13 - 20/5, giới thiệu hơn 3.000 bản sách, báo, tư liệu chuyên đề, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Không gian trưng bày còn có các hoạt động như: xếp mô hình sách nghệ thuật, chiếu phim tư liệu, giới thiệu thư mục chuyên đề, tư vấn tiện ích thư viện.

Tại chương trình đã diễn ra lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Bác Hồ trong khuôn viên thư viện; trưng bày mô hình sách mô phỏng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoa sen Việt; tọa đàm gặp gỡ nhân chứng lịch sử; phát động đợt sinh hoạt chính trị “Học theo Người từ những câu chuyện kể”.

Theo Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng Vũ Thị Ân, chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; đồng thời tạo điểm đến văn hóa ý nghĩa cho người dân và du khách, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc trong cộng đồng. Tuổi trẻ Đà Nẵng tham quan không gian trưng bày tài nguyên thông tin “Hồ Chí Minh – Đẹp nhất tên Người” tại Thư viện Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Những năm qua, thành phố Đà Nẵng chú trọng phát triển văn hóa đọc, từng bước đầu tư hệ thống thư viện từ thành phố đến cơ sở; đa dạng hóa hoạt động phục vụ bạn đọc thông qua các mô hình thư viện thân thiện, xe thư viện lưu động, ngày hội sách và các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sách.

Dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương 40 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là những gương điển hình tiêu biểu trong học tập, công tác và rèn luyện, góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ thành phố./.