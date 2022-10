Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: TTXVN phát

Đây là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Campuchia trong năm 2022 là “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam”, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967), góp phần tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Cơ quan lập pháp.

Các thành viên chính thức trong Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia gồm: Samdech Vibolsena Pheakdei Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện; ông Chay Navuth, Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; bà Mean Som An, Thượng nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Các vấn đề xã hội, Phục hồi chức năng Thanh niên, Cựu chiến binh, Người lao động, Dạy nghề và Phụ nữ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thượng viện Campuchia – Việt Nam; ông Chea Cheth, Thượng Nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán; ông Mam Bunneang, Thượng Nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra,, cưỡng chế và chống tham nhũng; ông Al Khan, Thượng Nghị sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; ông Oum Sarith, Tổng thư ký Thượng viện; ông Mam Sarin, Chánh Văn phòng Chủ tịch Thượng viện, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng CPP; ông Yim Leang, Phó Chánh Văn phòng Chủ tịch Thượng viện và Phó Tổng Cục trưởng Cục Công an Quốc gia Campuchia.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum sinh ngày 5/2/1945, tại xã Koh Sotin, huyện Koh Sotin, tỉnh Kampong Cham.

Ông tốt nghiệp Đại học sư phạm Phnom Penh; là Phó Tiến sỹ Quản lý hành chính công tại Đại học Quốc gia Mỹ (từ 1972). Samdech Say Chhum biết hai ngoại ngữ là tiếng Pháp và tiếng Anh

Ông hiện là Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Tháng 6/2015, ông được Quốc vương Norodom Sihamoni ban tước Samdech Vibol Sena Pheakdei.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum giữ nhiều vị trí công tác quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng.

Từ 1969-1970, ông làm giáo viên ở huyện Seam Pang, tỉnh Strung Treng.

Ngày 5/9/1970, ông tham gia cách mạng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Đến năm 1972, ông được kết nạp vào Đảng CPP. Năm 1975, ông làm Chánh Văn phòng Khu Đông Bắc.

Năm 1978, ông tham gia cùng nhân dân đứng lên đấu tranh cứu nước.

Từ 1979-1983, ông làVụ trưởng Vụ Tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương Đảng CPP.

Từ năm 1983-1986, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Kampong Speu; Ủy viên dự khuyết Trung ương CPP (1984); Ủy viên Trung ương CPP (1985).

Từ 1986-1988, ông làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (nay là Ban Thường vụ Trung ương CPP), Bí thư Trung ương Đảng (1988).

Từ 1988-1993, ông làPhó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng – Chính phủ Nhà nước Campuchia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; Ủy viên Bộ Chính trị (1989); đổi từ Ủy viên Bộ Chính trị thành Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP (1991).

Từ 1993-2008, ông làNghị sỹ Quốc hội tỉnh Kampong Speu. Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP, Chánh văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương CPP (1993); Trưởng Ban Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương CPP (1996).

Từ 2008-2012, ông là Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội khóa IV.

Từ tháng 6/2012-6/2015, ông là Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện khóa III.

Từ tháng 6/2015 – nay, ông là Phó Chủ tịch CPP, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP, Chủ tịch Thượng viện khóa IV.

Tiếp nối cuộc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên trong Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022, trong đó có chuyến thăm Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia diễn ra vào tháng 9, chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum là dịp để hai bên trao đổi, đánh giá về những kết quả hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp trong thời gian qua, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước

Đây cũng là hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Campuchia sau đại dịch COVID-19, đồng thời là hoạt động tiếp xúc trực tiếp đầu tiên của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ./.