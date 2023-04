Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm thành phố Santiago de Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez chứng kiến Lễ đổi gác; sau đó dâng hoa tại Mộ Anh hùng dân tộc Jose Marti. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Santiago de Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández và các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các bậc tiền bối, anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng Cuba.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vinh dự khi tới thăm thành phố anh hùng Santiago de Cuba, cái nôi của cách mạng Cuba; bày tỏ xúc động khi viếng nghĩa trang Anh hùng dân tộc của Cuba, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Anh hùng dân tộc José Martí, Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, đặt hoa trước lăng mộ Cha của nền độc lập Carlos Manuel de Cespedes, mộ Mẫu quốc của Cuba Maria Grajales de Maceo; trong đó Anh hùng dân tộc José Martí và Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz – những lãnh tụ cách mạng tiền bối có công lao to lớn trong việc đặt nền móng và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Anh hùng dân tộc José Martí là người đầu tiên ở châu Mỹ Latinh viết về đất nước và con người Việt Nam qua các tác phẩm “Một cuộc dạo chơi trên mảnh đất những người An Nam”, trong Tạp chí “Tuổi vàng” dành cho thiếu nhi Cuba từ cuối thế kỷ XIX.

Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz là vị lãnh tụ Cuba được nhớ mãi và yêu quý tại Việt Nam. Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh ươm mầm và vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực thuỷ chung giữa hai nước Việt Nam và Cuba. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của Chủ tịch, Tổng Tư lệnh Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi khắc ghi công ơn và những sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chuyến thăm chính thức Cuba lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa rất đặc biệt, diễn ra trong năm Cuba kỷ niệm 62 năm Ngày Chiến thắng Bãi biển Giron và Tuyên bố tính chất Xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Cuba, kỷ niệm 70 năm Cuộc tấn công trại lính Moncada, mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang tiến tới cách mạng thành công của Cuba vào ngày 1/1/1959; kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Đoàn kết với miền nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam ngày nay và kỷ niệm 50 năm Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz thăm vùng đất lửa Quảng Trị.

Chúc mừng thành công của cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa mới (khoá X) và kiện toàn Ban lãnh đạo mới của Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo một số kết quả chuyến thăm chính thức Cuba. Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhân dân Việt Nam rất tự hào vì trước khó khăn thử thách khốc liệt do bao vây, cấm vận nhưng nhân dân Cuba vẫn hiên ngang đứng vững, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tình hình.