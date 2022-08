Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Canada Shawn Perry Steil

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Đại sứ Shawn Perry Steil nhận nhiệm vụ Đại sứ Canada tại Việt Nam. Nhấn mạnh Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong thời điểm hết sức ý nghĩa khi Việt Nam và Canada kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và đang hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng trong nhiệm kỳ của Đại sứ, quan hệ Việt Nam – Canada và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp.



Đại sứ Shawn Perry Steil trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp; cho biết đã bắt đầu đến Việt Nam nhận nhiệm vụ từ tháng 4/2022 và đã được chứng kiến các hoạt động kinh tế - xã hội hết sức sôi động trở lại sau đại dịch COVID-19. Bày tỏ vui mừng bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam vào thời điểm vô cùng quan trọng và tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam-Canada, Đại sứ nhấn mạnh, hai nước đã đạt được những thành quả tốt đẹp trải dài trên rất nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, chính trị, ngoại giao nhân dân, ứng phó với biến đổi khí hậu... Trong bối cảnh thế giới đang trở lại trạng thái bình thường, mặc dù còn nhiều thách thức trước mắt, nhưng Đại sứ Canada tin tưởng, trên nền tảng vững chắc đã có, quan hệ Việt Nam và Canada sẽ tiếp tục phát triển bền chặt hơn nữa.



Cho biết, Đại sứ Việt Nam tại Canada rất tích cực kết nối hợp tác giữa Quốc hội, Nghị viện hai nước, Đại sứ Canada mong muốn, trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ có nhiều hoạt động hợp tác giữa Quốc hội, Nghị viện hai nước. “Chúng ta có rất nhiều tiềm năng phát triển hợp tác trong thời gian tới và đều được căn cứ trên nền tảng vô cùng vững chắc”, Đại sứ Canada nói.



Chủ tịch Quốc hội nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, bao gồm tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là trao đổi cấp cao, gặp gỡ bên lề các Hội nghị quốc tế, kể cả trong thời gian cao điểm dịch COVID-19, cũng như tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của kim ngạch thương mại song phương. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2021 đạt 6 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2020. Riêng 5 tháng đầu năm 2022, thương mại hai chiều đạt hơn 2,9 tỷ USD. Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN.



Chia sẻ một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam từ đầu năm đến nay, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ Shawn Perry Steil trong nhiệm kỳ của mình tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, cần nỗ lực duy trì và phát triển các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam ủng hộ Canada tăng cường quan hệ với Việt Nam và các nước ASEAN. Hai nước tận dụng hiệu quả hơn nữa các cơ hội mà Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại. Việt Nam rất coi trọng hợp tác giáo dục, đào tạo đối với Canada – quốc gia có nền giáo dục hiện đại, tiên tiến, chất lượng hàng đầu thế giới. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Đại sứ dù mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam nhưng đã có sáng kiến tăng cường hợp tác hai nước trong lĩnh vực này.



Nhất trí với đề xuất của Đại sứ về việc tổ chức các hoạt động hợp tác nghị viện nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai bên cần nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghị viện tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canada do Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ làm cầu nối tích cực thúc đẩy trao đổi Đoàn các cấp giữa Quốc hội hai nước, các cơ quan của Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ hai nước, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, nhất là trong lĩnh vực lập pháp, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế.



Đại sứ Canada nhất trí với những ý kiến đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhấn mạnh đây đều là những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, ưu tiên. Bày tỏ vui mừng về quan hệ thương mại song phương tăng nhanh, đặc biệt sau khi hai nước tham gia Hiệp định CPTPP, Đại sứ cho rằng những con số đạt được đã nói lên sự nỗ lực của hai nước. Việt Nam là 1 trong 10 nước có mức tăng trưởng thương mại tốt nhất với Canada. Đây là điểm khích lệ để Canada nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc xây dựng thêm các mối quan hệ về thương mại để thực hiện chính sách đa dạng hóa thương mại, tập trung hơn vào việc tăng thêm hàm lượng khoa học, công nghệ và xuất khẩu.



Đại sứ Shawn Perry Steil thông tin, Việt Nam là một trong những nước có số lượng sinh viên nhận được học bổng của Canada nhiều nhất trong các nước ASEAN; mong muốn chia sẻ nhiều hơn nữa về hợp tác giáo dục, trong đó có nhiều cơ sở đào tạo của Canada tại Việt Nam.



Nhấn mạnh Canada nằm cạnh Thái Bình Dương nên sự thịnh vượng và an ninh của Canada phụ thuộc vào sự thịnh vượng và an ninh của các nước trong khối ASEAN, Đại sứ Shawn Perry Steil khẳng định, Canada xác định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; mong Việt Nam ủng hộ Canada nâng cấp quan hệ với ASEAN lên đối tác chiến lược vào cuối năm nay; khẳng định Canada ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các quan điểm của ASEAN đối với an ninh khu vực. Trong điều kiện dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, Đại sứ hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm làm việc tại Canada.

Đồng tình với ý kiến của Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh chính sách của Canada tăng cường kết nối với thế giới, khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ với Việt Nam và ASEAN. Ghi nhận tích cực đề xuất của Canada về nâng cấp quan hệ ASEAN-Canada, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường quan hệ đối thoại và hợp tác thực chất hơn, tạo thuận lợi khi xem xét, nâng cấp quan hệ./.