Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Ban lãnh đạo Trường Đại học Waikato

Lãnh đạo Đại học Waikato đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Anand Satyanand - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Waikato, cựu Toàn quyền New Zealand cho biết việc tổ chức diễn đàn giáo dục hai nước ngay tại Đại học Waikato là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quan trọng giữa hai nước, nhất là giai đoạn sau dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam thăm chính thức New Zealand. Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand tới Việt Nam vào trung tuần tháng 11 vừa qua và chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới New Zealand lần này góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong các lĩnh vực hợp tác hiện nay, giáo dục-đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng, hiệu quả nhất. Hiện Việt Nam nằm trong top 3 nước Đông Nam Á về số lượng sinh viên, học sinh học tập tại New Zealand với 2.700 học sinh, sinh viên, trong đó có khoảng 600 học sinh trung học và sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Chúc mừng Đại học Waikato nằm trong top 1,1% trường đại học tốt nhất thế giới và nằm trong nhóm tinh hoa của 1% các trường về quản trị kinh doanh hàng đầu trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi có hơn 200 sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp Đại học Waikato và 50 sinh viên đang học tại trường. Cùng với đó, trường đã tiếp nhận nhiều đoàn cán bộ Việt Nam đến học tập theo Đề án 165.

Tại cuộc gặp, Giáo sư Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato, Chủ tịch Hội hữu nghị New Zealand - Việt Nam, cho biết hiện có khoảng 150 sinh viên Việt Nam theo học chương trình liên kết giữa Đại học Waikato và Đại học quốc gia Hà Nội, là một phần của sự phối hợp giữa nhà trường với đối tác của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và khẳng định Đại học Waikato sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục hai bên.

Chia sẻ nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Đại học Waikato có các dự án đầu tư giáo dục đại học tại Việt Nam trong các lĩnh vực như quản trị đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số; hợp tác trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên với các trường đại học của Việt Nam trong những lĩnh vực nhà trường có thế mạnh như kinh doanh, giáo dục, kinh tế, truyền thông, tài chính, kế toán… Cùng với đó, nhà trường tăng cường hợp tác với các cơ quan chính phủ trong đào tạo cán bộ cho Việt Nam, tiếp tục triển khai các chương trình liên kết quốc tế và đào tạo ngắn hạn, mở cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam đang và sẽ tiếp tục theo học tại đây./.