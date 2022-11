Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Cộng hoà Philippines

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và kiều bào Việt Nam tại Philippines đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự Villamor. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tham dự đoàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; và Đại sứ Việt Nam tại Philippines Hoàng Huy Chung cùng tham gia đoàn.

Chuyến thăm được thực hiện ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 do Campuchia đăng cai tổ chức từ ngày 19-22/11.

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quân sự Villamor có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Hoàng Huy Chung, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Về phía Philippines có Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Philippines-Việt Nam Ronald De la Rosa; Tổng Thư ký Thượng viện Renato N.Bantug Jr; Tổng Vụ trưởng Lễ tân và Hợp tác quốc tế Antonio G.De Guzman Jr...