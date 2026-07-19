Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu và thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bày tỏ sự xúc động khi đến thăm các thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước tại Trung tâm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh, người có công cùng các đồng chí cán bộ, nhân viên phục vụ tại đây.

Thông tin về tình hình phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, mặc dù tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm 2026, đất nước vẫn đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm, GRDP tăng 8,55% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 500 nghìn tỷ đồng (đạt 61,9% dự toán). Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiềm chế; an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được bảo đảm; công tác đối ngoại được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được quan tâm đẩy mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội, cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng (trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ; gần 140 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng; hơn 600 nghìn thương binh, bệnh binh). Ngoài ra còn có hàng triệu thân nhân liệt sĩ và những người tham gia kháng chiến. Thời gian qua, công tác chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn có giá trị tinh thần sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã được xem xét sửa đổi, bổ sung, trong đó mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cư nơi cư trú.

Cùng với đó, ngành Nội vụ cùng các bộ, ngành và địa phương đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng về chính sách đối với người có công trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trong 6 tháng đầu năm, đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ; triển khai lấy mẫu hài cốt chưa xác định thông tin đối với 12.127 mộ liệt sĩ. Hiện nay, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương đang phối hợp quyết liệt nhằm đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về an nghỉ tại các nghĩa trang theo đúng quy định. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, khi nhiều hài cốt liệt sĩ sau hơn 60 năm vẫn chưa được tìm thấy nay đã được phát hiện và tiếp tục xác minh danh tính.

Nhấn mạnh việc phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc, thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công theo quy định. Cục Người có công, Bộ Nội vụ và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất để chất lượng chăm sóc, phục vụ được tốt hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa; trao sổ tiết kiệm, tạo việc làm để các gia đình chính sách ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, tổ chức khám bệnh cho người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ chi phí điều trị và cung cấp các thiết bị y tế như xe lăn hay máy trợ thính cho người có công; tiếp tục rà soát để mua bảo hiểm y tế miễn phí cho người có công, thương binh, liệt sĩ theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ để trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng.

Trân trọng tri ân các thương binh, bệnh binh, người có công, Chủ tịch Quốc hội mong các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua bệnh tật, luôn là tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

*Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng (93 tuổi, có chồng và con là liệt sĩ) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh (98 tuổi, có con duy nhất là liệt sĩ) ở phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội chúc các Mẹ trường thọ, luôn vui vầy, sum họp bên con cháu.

*Trước đó, sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ; đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nguyện sống, lao động và cống hiến bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình, phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định trước khó khăn, vững vàng trước thử thách, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng vững mạnh, xứng đáng với những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước.

Chị Võ Thị Sáu sinh ra và lớn lên trên quê hương Đất Đỏ giàu truyền thống cách mạng. Khi tuổi đời còn rất trẻ, chị đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp với lòng dũng cảm phi thường. Khi rơi vào tay giặc, mặc dù phải chịu đựng những đòn tra tấn, những tháng ngày giam cầm khắc nghiệt nhưng chị vẫn một lòng giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cộng sản. Trước họng súng quân thù tại pháp trường Hàng Dương - Côn Đảo, người thiếu nữ ấy vẫn hiên ngang, bất khuất, cất cao tiếng hát, để lại cho dân tộc một biểu tượng bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Cuộc đời và sự hy sinh cao đẹp của chị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng khắc ghi bằng sáu chữ vàng: "Sống anh dũng, chết vẻ vang". Tên chị - Võ Thị Sáu không chỉ được khắc ghi trên bia đá, mà đã khắc sâu trong lòng đất nước, trong ký ức nhân dân./.