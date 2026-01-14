Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác chuyển đổi số

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Lê Minh Hoan.

Năm 2025, công tác chuyển đổi số của Quốc hội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Quốc hội; qua đó định hướng rõ mục tiêu, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng và triển khai Quốc hội số một cách hiệu quả, đồng bộ.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng đoàn Quốc hội đã kịp thời ban hành kế hoạch để thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; Quốc hội thông qua Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội và ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024 - 2026. Việc trang bị kỹ năng số giúp đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội sử dụng công nghệ một cách hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đã giúp Quốc hội nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp chủ trì nhiều hội nghị chuyên đề về Quốc hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội; đặc biệt là Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Những kết quả chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội được Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao, biểu dương Quốc hội là một trong những cơ quan tiên phong về chuyển đổi số.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

*Trước đó, chiều 14/1, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đưa vào vận hành chính thức và hoàn chỉnh thủ tục đối với các hệ thống, phần mềm đã thử nghiệm thành công. Những phần mềm còn lại cần đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu và các thủ tục thanh toán; ưu tiên hệ thống phục vụ trực tiếp các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là phần mềm phục vụ công tác bầu cử. Đối với các phần mềm Quốc hội sử dụng đã có hiệu quả và địa phương có nhu cầu, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm dùng chung với địa phương.

Cùng với đó là tiếp tục cập nhật, ban hành Kiến trúc Quốc hội số 2.0; xây dựng Trung tâm dữ liệu số của Quốc hội đồng bộ với dữ liệu số của Đảng, Chính phủ và các cơ quan khác, hoàn thành trong quý III/2026; xây dựng và ban hành Chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Quốc hội phối hợp với Tập đoàn Viettel; bổ sung hệ thống theo dõi việc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội./.