Tin tức
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Xã hội Đức
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, chuyến thăm của Đoàn Đảng Dân chủ Xã hội Đức lần này có ý nghĩa quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, phát huy kết quả Đối thoại lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức diễn ra tại Đức; trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Đức thời gian qua, thông qua nguồn hỗ trợ ODA, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục, môi trường và đặc biệt là hỗ trợ vaccine trong phòng, chống đại dịch COVID-19.
Đánh giá cao việc Liên minh châu Âu (EU) coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn EU đã hỗ trợ nhân đạo 650 ngàn euro giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.
Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Đức, Việt Nam - EU thời gian qua. Năm 2025 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện, gặt hái những thành công trên tất cả các trụ cột hợp tác. Bên cạnh đó, kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực vào ngày 1/8/2020, hợp tác thương mại giữa EU và Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc; kim ngạch thương mại EU - Việt Nam đã tăng 12 - 15% hằng năm trong 5 năm qua.
Cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu Bernd Lange nhấn mạnh, việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp có vai trò rất quan trọng trên cơ sở hiểu biết, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau; bày tỏ tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức, cũng như Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Đức thời gian qua phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.
Ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Xã hội Đức đối với Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng Dân chủ Xã hội Đức tiếp tục phát huy vai trò, tiếng nói của mình để Quốc hội Đức sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định này, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và thương mại mới, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Quốc hội Việt Nam coi trọng và học hỏi kinh nghiệm lập pháp, giám sát của các nước có nền pháp quyền và khung thể chế hoàn chỉnh, trong đó có Đức, để vận dụng phù hợp vào thực tiễn.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam luôn quan tâm tới chủ trương, chính sách của Đảng Dân chủ Xã hội Đức và Chính phủ Liên bang Đức trong đó Đảng Dân chủ Xã hội Đức giữ vai trò quan trọng; đánh giá cao việc duy trì cơ chế Đối thoại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức suốt 14 năm qua, trở thành kênh trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quan trọng giữa hai Đảng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, qua Đối thoại lần này và các cuộc làm việc với đối tác Việt Nam, Đảng Dân chủ Xã hội Đức sẽ hiểu rõ hơn về đường lối phát triển bền vững, đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Về hợp tác với EU/Nghị viện châu Âu (EP), Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ Việt Nam - EU nói chung và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với EP nói riêng thời gian qua tiếp tục phát triển hết sức tích cực; đánh giá cao quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp trên tinh thần đối thoại, hiểu biết và xây dựng. Hai bên đã duy trì ổn định kênh đối thoại nghị viện trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác ký năm 2010, tạo nền tảng quan trọng cho việc tăng cường trao đổi và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Việt Nam - EU sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trên nhiều mặt không chỉ Việt Nam - EU mà còn mang tính kết nối giữa khu vực Đông Nam Á và châu Âu.
Về hợp tác với Đức, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Quan hệ hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong chính trị - ngoại giao, kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và hợp tác phát triển. Hai bên đang cùng hướng tới việc nâng quan hệ Việt Nam - Đức lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai phía.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange đã trao đổi, chia sẻ về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Việt Nam; việc xây dựng Quốc hội số… cùng một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm./.