Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, chuyến thăm của Đoàn Đảng Dân chủ Xã hội Đức lần này có ý nghĩa quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, phát huy kết quả Đối thoại lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức diễn ra tại Đức; trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Đức thời gian qua, thông qua nguồn hỗ trợ ODA, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục, môi trường và đặc biệt là hỗ trợ vaccine trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Đánh giá cao việc Liên minh châu Âu (EU) coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn EU đã hỗ trợ nhân đạo 650 ngàn euro giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Đức, Việt Nam - EU thời gian qua. Năm 2025 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện, gặt hái những thành công trên tất cả các trụ cột hợp tác. Bên cạnh đó, kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực vào ngày 1/8/2020, hợp tác thương mại giữa EU và Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc; kim ngạch thương mại EU - Việt Nam đã tăng 12 - 15% hằng năm trong 5 năm qua.

Cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Achim Post, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu Bernd Lange nhấn mạnh, việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp có vai trò rất quan trọng trên cơ sở hiểu biết, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau; bày tỏ tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức, cũng như Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.