Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết và tặng quà tại Quân khu 9

Phát biểu với lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc Tết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Quân khu 9 đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã đoàn kết quyết thắng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tiếp tục đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh, trong dịp Tết cổ truyền cần tập trung bảo đảm quân số, tổ chức trực ban, bảo đảm an ninh quốc phòng; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức tốt cho nhân dân đón Tết cổ truyền sắp tới đầm ấm, an toàn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân khu 9 trong năm 2026 thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV của Đảng; tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm của khu vực phía Nam, chăm lo đời sống cán bộ, nhất là vấn đề nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lượng vũ trang Quân khu 9. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Cũng tại buổi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội cả nước trong năm 2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD, vượt mục tiêu Trung ương đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,6 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng với tổng kim ngạch đạt khoảng 930 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%, mức thấp nhất từ trước đến nay…

Nhân dịp đón Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 đón mùa Xuân vui tươi, hạnh phúc.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư Lệnh Quân khu 9 trân trọng cám ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt khẳng định, Quân khu 9 sẽ triển khai đến toàn thể lực lượng, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu xứng danh là "Bộ đội Cụ Hồ" trong giai đoạn mới…

Năm 2025, Quân khu 9 đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng, thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ được giao; đồng thời phối hợp với lãnh đạo địa phương tổ chức chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, thực hiện nghiêm chế độ chốt trực, bảo đảm quân số, sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, sĩ quan đón Tết đầm ấm, bảo đảm vui tươi nhưng an toàn, tiết kiệm.

Qua tết, Bộ Tư Lệnh triển khai ngay kế hoạch tuyển quân và nhất là công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031./.