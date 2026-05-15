Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Năm 2026, bên cạnh công tác giám sát, đối ngoại, công tác xây dựng pháp luật, điều ước quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban. Ủy ban thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất). Ủy ban phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao nắm tiến độ, chủ động nghiên cứu các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách, trong đó dự kiến xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026 - 2027 gồm có: Luật An ninh dữ liệu, Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); nghiên cứu, rà soát các luật (Luật Công an nhân dân, Luật Dân quân tự vệ, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật về định danh và xác thực điện tử, Luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia)...



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và nửa đầu năm 2026. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, vừa qua có nhiều luật, nghị quyết rất khó, phức tạp, triển khai gấp và thông qua trong 1 kỳ họp, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí và nỗ lực cao, các nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao, nhiều luật đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nghị viện đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Đảng, Nhà nước ta, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Một số hoạt động đối ngoại còn hình thức, chưa hiệu quả thực chất. Cơ chế trao đổi thông tin, phân công nhiệm vụ, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chưa thật sự chặt chẽ...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng luật pháp, bởi càng đổi mới thì chất lượng xây dựng luật càng tốt hơn. Theo đó, Ủy ban cần có kế hoạch cụ thể để triển khai thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và tham gia tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, quán triệt sâu sắc yếu tố quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong các dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026 - 2027 các dự án: Luật An ninh dữ liệu, Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); khẩn trương xây dựng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định thi hành điểm h, khoản 1, Điều 20 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, gương mẫu đi đầu trong việc nhanh chóng đưa luật đã thông qua đi vào cuộc sống.

Về công tác giám sát, khảo sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, các bản thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và các nước, chú trọng theo dõi, giám sát kết quả thực hiện sau giám sát; tổ chức giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Về công tác đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối ngoại; xây dựng kế hoạch đối ngoại của Quốc hội 6 tháng cuối năm 2026 với trọng tâm rõ ràng, ưu tiên các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước láng giềng và các diễn đàn nghị viện đa phương quan trọng. Cùng với đó, khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, làm rõ, phân định trách nhiệm, cơ chế tham gia, quy trình xử lý công việc; định kỳ họp giao ban để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo thông tin thông suốt, chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung chính trị đến an ninh, hoàn thành ngay trong tháng 5/2026, báo cáo Lãnh đạo Quốc hội. Đồng thời, Ủy ban cần nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu chiến lược; tập trung tham mưu các hoạt động đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thực chất, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, nhất là lĩnh vực đối ngoại, cần lập một chương trình riêng để theo dõi kết quả thực hiện các thỏa thuận mà Quốc hội đã ký kết với các nước. “Việc theo dõi phải được thực hiện theo tháng, theo quý, làm rõ việc gì đã làm, việc gì đang làm, việc gì chưa làm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về phương thức làm việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban chuyển từ trạng thái “đi chậm” sang “đi nhanh”, làm việc với cường độ, hiệu quả cao hơn. Mỗi cán bộ, công chức, đại biểu chuyên trách phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra; trong đó đại biểu chuyên trách tập trung cho công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, còn cán bộ cấp vụ phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Ủy ban. Theo Chủ tịch Quốc hội, công nghệ giúp giảm thời gian xử lý văn bản, giảm áp lực hành chính, từ đó tạo điều kiện để cán bộ, công chức dành nhiều thời gian hơn cho tư duy chính sách, nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra và xây dựng pháp luật. Các thành viên Ủy ban, cán bộ, công chức phải chủ động khai thác hiệu quả các nền tảng, công cụ số, trong đó có các ứng dụng phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục kịp thời hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới./.