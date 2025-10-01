Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh Việt Nam 2/9 và hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025), “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba”; tin tưởng chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đã chia sẻ về tình hình mỗi nước và hoạt động của hai Quốc hội gần đây, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba, cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với đất nước Cuba anh em; đánh giá cao, chúc mừng những thành tựu tích cực mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba anh em đã đạt được từ Đại hội VIII Đảng Cộng sản Cuba đến nay, vượt qua nhiều thách thức tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc và kiên định trên con đường xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Cuba thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba bày tỏ tình đoàn kết và chia sẻ với đất nước, nhân dân Việt Nam về những khó khăn, hậu quả nặng nề của cơn bão số 9 và số 10 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Cuba chân thành cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo, thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba; cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết, ủng hộ chân thành, trong sáng cả về tinh thần và vật chất đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước, nhất là trong những thời điểm nhiều thử thách, khó khăn.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia, hỗ trợ của đông đảo nhân dân Việt Nam và phong trào quyên góp, ủng hộ Cuba do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai, Chủ tịch Quốc hội Cuba coi đây là biểu hiện của tình cảm đoàn kết sâu sắc và quan hệ đặc biệt giữa hai nước, cho biết sẽ sử dụng khoản hỗ trợ đầy ý nghĩa này để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách nhất, phục vụ cải thiện đời sống nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm trọng đại trong năm 2025; khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba hoàn toàn tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII đã đề ra, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.