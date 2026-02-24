Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao nhiệm vụ cho các Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ động kiến nghị, đề xuất giải pháp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá năm 2025 và cả nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Ủy ban có số thành viên đông nhất (22 đại biểu chuyên trách, 69 kiêm nhiệm); chịu trách nhiệm khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, quan trọng.

Về công tác lập pháp, trong cả nhiệm kỳ, Ủy ban chủ trì thẩm tra 20 dự án luật, 6 nghị quyết của Quốc hội, 1 pháp lệnh, 6 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, năm 2025, Ủy ban đã tham gia, đề xuất nhiều nội dung quan trọng trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tích cực tham gia xây dựng Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, Ủy ban tham mưu hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội…

Ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả nổi bật Ủy ban đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nêu một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Ủy ban quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, Ủy ban cần quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong tình hình hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát các mục tiêu về văn hóa, xã hội mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Theo Chủ tịch Quốc hội, tình hình văn hóa, xã hội hiện nay của đất nước có nhiều mặt tích cực, nhưng cũng còn những mặt trái cần phải có những giải pháp đồng bộ. Do đó, Ủy ban cần theo dõi, nghiên cứu và chủ động có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngay trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo trên tinh thần "quyết tâm, quyết đoán, quyết liệt, quyết làm để có sản phẩm cụ thể, có kết quả rõ ràng"; xác định rõ trọng tâm, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đảng bộ Ủy ban tiếp tục lãnh đạo xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cùng với đó là chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thay mặt Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cho biết Thường trực Ủy ban đã chủ động chuẩn bị, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026; khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất để triển khai thực hiện hiệu quả.

Đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác bầu cử

Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ủy ban đã đạt được trong năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2025 là năm thực hiện cuộc "cách mạng" về sắp xếp tổ chức bộ máy. Ủy ban đã tham mưu tích cực cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc kiện toàn các ủy ban của Quốc hội, sắp xếp các bộ, ngành và tổ chức chính quyền cấp tỉnh, cấp xã. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban đã tập trung cao độ, tham mưu quyết liệt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tham mưu ban hành các kết luận, chỉ đạo quan trọng; đồng thời chủ trì, phối hợp sửa đổi Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới và trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội; đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao độ cho công tác bầu cử trong giai đoạn cao điểm tháng 3. "Thời gian không còn tính bằng ngày mà tính bằng giờ; mọi khâu phải được rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý vướng mắc. Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử, bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban chủ động tham mưu, chuẩn bị các nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục.

Đề xuất đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý đại biểu Quốc hội; nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy chế nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong hoạt động của đại biểu tại nghị trường và địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý công tác đại biểu và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, với sự chủ động, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Ủy ban Công tác đại biểu sẽ tiếp tục tham mưu hiệu quả cho Quốc hội trong công tác cán bộ, tổ chức thành công cuộc bầu cử và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa XVI.

Đổi mới mạnh mẽ công tác dân nguyện và giám sát

Phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả toàn diện, nổi bật mà Ủy ban đạt được trong thời gian qua.

Nổi bật trong công tác lập pháp là, việc tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; kịp thời thẩm tra các dự án luật, nghị quyết liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban đã chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát của Quốc hội. Đây là hoạt động mới, lần đầu tiên được tổ chức của Quốc hội, thể hiện quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo hướng "trúng và đúng".

Đặc biệt, một điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ là việc xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo Dân nguyện hàng tháng. Các báo cáo ngày càng nâng cao chất lượng, phản ánh đầy đủ các vấn đề nổi lên trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp cụ thể, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; trong đó, công tác dân nguyện và giám sát cũng cần được tiếp tục nâng tầm.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban tập trung rà soát, giám tra việc triển khai Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, bảo đảm các quy định của Luật đi vào cuộc sống một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Cùng với đó, xây dựng Chương trình giám sát toàn khóa và năm 2026, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa thông qua hệ thống thông tin nhiều chiều. Ủy ban tăng cường quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); xây dựng hệ thống quản lý đơn thư bài bản, đồng bộ, có khả năng số hóa, phân loại, theo dõi quá trình xử lý một cách chính xác, minh bạch.

Khẳng định yêu cầu nhiệm vụ năm 2026 rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, chủ động, nâng cao chất lượng tham mưu; góp phần xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, vì sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật về quốc phòng, an ninh

Phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả Ủy ban đã thực hiện trong năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, năm 2026, Ủy ban nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết. Những vấn đề liên quan đến quyền con người, lĩnh vực hình sự phải quy định chặt chẽ; còn những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Ủy ban theo dõi sát, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước, chủ động dự báo, tham mưu kịp thời. Đặc biệt, cần theo dõi, nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không để bị động bất ngờ, góp phần tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban tập trung thực hiện chương trình hành động của Trung ương, Đảng ủy Quốc hội liên quan tới lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chú trọng công tác tham mưu, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng chương trình đối ngoại của Quốc hội, ngoại giao nghị viện, các hội nghị đa phương, thăm song phương đảm bảo thực chất, thiết thực.

Thay mặt Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đặc biệt là yêu cầu nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác nắm tình hình quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong nước và quốc tế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Ủy ban.

Tăng cường tư vấn chuyên sâu, phản biện chính sách

Sáng 24/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ủy ban đạt được trong năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, lãnh đạo Ủy ban cùng các cán bộ, công chức, viên chức đã nỗ lực hết mình, hoàn thành khối lượng công việc lớn. Riêng năm 2025, Ủy ban thẩm tra, giải trình tiếp thu 15 dự án luật, 2 nghị quyết, trong đó chủ trì thẩm tra nhiều dự án luật khó như Luật Đường sắt (sửa đổi); thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường. Đặc biệt, Ủy ban đã tham mưu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cơ quan đầu mối triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Quốc hội triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số"… Ủy ban cũng quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường. Ủy ban cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, gắn nội dung văn kiện Đại hội với chức năng thẩm tra, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, chủ động, tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết được thông qua để đảm bảo các luật, nghị quyết, nghị định, thông tư đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban phát huy trí tuệ của đội ngũ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là trí thức, nhà khoa học… trong công tác lập pháp, giám sát tối cao liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường; tăng cường tư vấn chuyên sâu, phản biện chính sách trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

Về phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội chúc các đồng chí ứng cử sẽ trúng cử để đảm nhiệm các nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhấn mạnh "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết thì thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch Quốc hội mong Ủy ban tiếp tục chung sức, chung lòng, "gác việc riêng vì việc chung" để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban Khoa học, Công nghệ Môi trường tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ; tăng cường đi cơ sở, nắm bắt đời sống xã hội để tham mưu chính sách sát thực tế.

Đánh giá cao việc Phong trào "Bình dân học vụ số" đã được chuyển giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây mới chỉ là bước đầu. Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp ứng dụng này. "Quốc hội phải đi đầu trong vấn đề chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Báo cáo kết quả công tác năm 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu rõ: Ủy ban đã chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; chủ trì tham mưu triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số", xây dựng bộ học liệu, chương trình đào tạo và nền tảng phục vụ nâng cao năng lực số cho đại biểu và cán bộ các cơ quan Quốc hội.

Ủy ban đã chủ trì thẩm tra 17 dự án luật, nghị quyết; tham gia phối hợp thẩm tra hơn 50 dự án luật, nghị quyết, tờ trình của Chính phủ; chủ động nghiên cứu, khảo sát, huy động trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học nhằm nâng cao chất lượng thẩm tra./.