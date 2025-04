Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch và Tổng Thư ký IPU

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

*Chủ tịch IPU Tulia Ackson cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tham dự IPU-150; đánh giá cao việc kể từ khi gia nhập IPU, Việt Nam luôn là một thành viên tích cực. Việc đăng cai tổ chức Hội nghị IPU-132 năm 2015, Hội nghị các Nghị sỹ trẻ toàn cầu năm 2023 thành công đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các nghị sỹ, đặc biệt về công tác tổ chức chu đáo, nội dung thảo luận và sự mến khách của người dân. Trong các hội nghị và phiên thảo luận của IPU, Việt Nam cũng luôn được nêu như một ví dụ điển hình về thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, trao quyền cho nghị sỹ trẻ. Chủ tịch IPU bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển của Việt Nam, trong đó có việc bảo đảm công bằng xã hội, an sinh cho người dân, đặc biệt ấn tượng về quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước.

Chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và các nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân trong thời gian qua cũng như các định hướng phát triển lớn trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò quan trọng và những đóng góp của IPU trong triển khai các chương trình, chiến lược, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa IPU và các nghị viện thành viên, nâng cao vai trò, tiếng nói của các nghị viện, nghị sỹ. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn bà Tulia Ackson về tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ tích cực đối với đất nước, Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-IPU.

Khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ vai trò của IPU và chủ nghĩa đa phương, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại những đóng góp nổi bật của Việt Nam, nhất là việc đăng cai nhiều hội nghị quan trọng thời gian qua và đề nghị Chủ tịch IPU ủng hộ Việt Nam đăng cai các sự kiện của IPU trong tương lai, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-IPU, tích cực triển khai Chiến lược hành động giai đoạn 2022-2026 của IPU, tập trung vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ Quốc hội Việt Nam về tư vấn chính sách, thúc đẩy và giám sát thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Với tư cách là Chủ tịch Quốc hội Tanzania, Chủ tịch IPU Tulia Ackson mong muốn Quốc hội Tanzania và Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới, nhất là tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa các cơ quan chuyên môn của hai cơ quan lập pháp, giữa các nghị sỹ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị bà Tulia Ackson trên tư cách Chủ tịch Quốc hội Tanzania tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Tanzania và ủng hộ Việt Nam tham gia các sự kiện, hoạt động của Liên minh châu Phi.

Hai bên nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-IPU thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch IPU trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 6 vào tháng 7/2025.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU Martin Chungong. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chiều 6/4 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng IPU-150, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Tổng Thư ký IPU Martin Chungong.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, một người bạn gần gũi của Quốc hội Việt Nam; cảm ơn ông Chungong về những tình cảm và sự hỗ trợ đối với đất nước, nhân dân và Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-IPU.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong bày tỏ tình cảm sâu đậm với Việt Nam; đặc biệt cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã luôn đồng hành cùng IPU triển khai thành công các chương trình, chiến lược và hoạt động ưu tiên, nhất là việc đăng cai Đại hội đồng IPU-132 năm 2015 với Tuyên bố Hà Nội lịch sử giúp IPU trở thành tổ chức quốc tế đầu tiên đề cập về các Mục tiêu phát triển bền vững và Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 năm 2023 cũng với Tuyên bố về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, trong đó đáng chú ý đã khẳng định vai trò của văn hóa là động lực của phát triển bền vững, cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa, nhấn mạnh vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong quá trình giải quyết các thách thức đối với nhân loại hiện nay.

Tổng Thư ký IPU bày tỏ ngưỡng mộ về những thành tựu của đất nước và Quốc hội Việt Nam, đánh giá cao những đề xuất của Việt Nam đối với hoạt động của IPU và hợp tác liên nghị viện đa phương nói chung.

Tổng Thư ký Martin Chungong khẳng định tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Quốc hội Việt Nam xây dựng năng lực ngoại giao nghị viện đa phương, ứng dụng khoa học-công nghệ trong công tác, cũng như tiếp tục có vai trò, đóng góp ngày càng tích cực hơn nữa tại IPU, cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam sẵn sàng đăng cai các hoạt động quan trọng của IPU trong tương lai.

Hai bên nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-IPU thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Tổng Thư ký IPU thăm lại Việt Nam thời gian tới và ông Martin Chungong đã vui vẻ nhận lời./.