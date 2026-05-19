Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Hồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng đất nước.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Doãn Anh vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Đồng chí Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Trên mỗi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh đã kinh qua các cương vị: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XVI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV. Đặc biệt, trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Nhấn mạnh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, điều này đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên ngày càng nhiều việc hơn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn, trách nhiệm lớn hơn.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, đồng chí Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao; cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục đóng góp quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện tốt nhất để giúp đồng chí Nguyễn Doãn Anh rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và tới đây tiếp tục phấn đấu, công tác vì sự nghiệp của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Doãn Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ niềm vinh dự lớn lao, xúc động sâu sắc khi được nhận phần thưởng cao quý, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định, đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân, mà trước hết là sự ghi nhận đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng đội, các cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cá nhân đã từng công tác, rèn luyện và trưởng thành trong nhiều năm qua.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng tập thể lãnh đạo Quốc hội đã luôn quan tâm, tin tưởng, giúp đỡ, tạo điều kiện để cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nêu rõ, là cán bộ trưởng thành từ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, hôm nay được công tác tại Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, bản thân càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tận tụy, sâu sát thực tiễn, cùng với tập thể lãnh đạo Quốc hội, cơ quan Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.

“Huân chương Lao động hạng Nhất không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự nhắc nhở đối với bản thân tiếp tục phải nỗ lực nhiều hơn nữa, luôn giữ gìn sự khiêm tốn, học hỏi, đoàn kết, trung thực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực phụng sự Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh./.