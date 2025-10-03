Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm và làm việc với HUFO và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN Tiếp đón đoàn tại HUFO, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống 65 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba; khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc - mối quan hệ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp và ngày nay đang được các thế hệ kế tục của hai nước gìn giữ, phát huy như một báu vật vô giá. Ông Nguyễn Văn Lợi khẳng định: Thành phố luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” vẫn luôn khắc ghi trong trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Tình cảm ấy không chỉ là lời hứa sắt son, mà đã trở thành biểu tượng bất diệt của mối quan hệ anh em trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một ngọn lửa ấm áp không bao giờ tắt. Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên ân tình của đất nước và nhân dân Cuba và sẽ luôn ở bên các bạn, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng Cuba vượt qua gian khó. Theo ông Lợi, nếu có một tình bạn được miêu tả bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất, thì đó chính là tình bạn giữa Việt Nam và Cuba. “Đó là tình bạn được tôi luyện trong gian khổ, hun đúc bởi sự hy sinh, nâng niu bởi thủy chung và ngày nay đang đơm hoa kết trái trong công cuộc xây dựng, phát triển mỗi đất nước. Đó là tình bạn sáng trong như ánh mặt trời, bền chặt như rễ cây giữa đại ngàn, và thủy chung son sắt như dòng máu chảy trong tim mỗi dân tộc chúng ta”, ông Lợi chia sẻ. Theo ông Lợi, nếu có một tình bạn được miêu tả bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất, thì đó chính là tình bạn giữa Việt Nam và Cuba. “Đó là tình bạn được tôi luyện trong gian khổ, hun đúc bởi sự hy sinh, nâng niu bởi thủy chung và ngày nay đang đơm hoa kết trái trong công cuộc xây dựng, phát triển mỗi đất nước. Đó là tình bạn sáng trong như ánh mặt trời, bền chặt như rễ cây giữa đại ngàn, và thủy chung son sắt như dòng máu chảy trong tim mỗi dân tộc chúng ta”, ông Lợi chia sẻ.

Trân trọng cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố và các cá nhân đã tạo điều kiện cho Đoàn đại biểu Quốc hội Cuba được gặp gỡ, tham quan, chia sẻ kinh nghiệm, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh nổi lên là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Khái quát về tình hình Cuba sau thời gian bị bao vây cấm vận, nền kinh tế Cuba chịu thiệt hại lớn và đang gặp khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cũng trân trọng bày tỏ tình cảm sâu sắc trước sự ủng hộ của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào vận động quyên góp để ủng hộ đoàn kết giúp đỡ nhân dân Cuba. Tính đặc biệt của phong trào này là đã huy động sự tham gia rất đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan chính quyền, đoàn thể và cả các cháu học sinh, sinh viên trên cả nước.

“Với hơn 14 triệu USD từ phong trào của các bạn, chúng tôi đã giải quyết được một trong những vấn đề quan trọng nhất là cung cấp điện năng lượng mặt trời cho các trường học, cho đồng bào ở khu vực vùng sâu, vùng xa... Chương trình “Mặt trời không biên giới” và việc hỗ trợ của các bạn đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai nước, tăng cường kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Cuba…”, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez bày tỏ tự hào và mong thế hệ trẻ hai nước phát huy truyền thống, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội Cuba do Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để tham quan, tìm hiểu vấn đề liên quan đến đào tạo khoa học-công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp và nông nghiệp thông minh.

Tại đây, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba đã đánh giá cao công tác đào tạo những ngành nghề mũi nhọn của trường như: năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen; đặc biệt thế mạnh là hệ sinh thái nghiên cứu - đào tạo liên ngành ở các lĩnh vực: viễn thông và hạ tầng số, với các nhóm liên ngành về các lĩnh vực như AI, IoT; năng lượng tái tạo; công nghệ chế biến thực phẩm; nông nghiệp thông minh, ứng dụng cảm biến, tự động hóa, robot và phân tích dữ liệu lớn....

Theo bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, những thế mạnh này được hình thành từ đội ngũ giảng viên-nhà khoa học tâm huyết, mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, cùng hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu gắn với doanh nghiệp.

Trên tinh thần đoàn kết Việt Nam-Cuba là tài sản vô giá, bà Hiền cho biết sẵn sàng thiết lập và thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo song phương, liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Cụ thể, hai bên sẽ tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, nhà khoa học; triển khai các học kỳ trao đổi, thực tập nghiên cứu và các khóa học ngắn hạn; phát triển đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydrogen, viễn thông, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp thông minh và số hóa công nghiệp. Đồng thời, xây dựng các diễn đàn học thuật chung, hội thảo quốc tế và các chương trình ươm tạo khởi nghiệp công nghệ cho thanh niên hai nước.

Ngược lại, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố cũng mong được chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ từ các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia Cuba trong việc phát triển nhóm ngành liên quan đến công nghệ kỹ thuật trong y tế bởi Cuba có thế mạnh y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nhất là hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng…./.