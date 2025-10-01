Chủ tịch Quốc hội Cuba hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo trở lại thăm, làm việc tại Việt Nam, ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm và chương trình làm việc đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Quốc hội Cuba; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cuba đã tổ chức các cuộc mít tinh trọng thể tại Cuba nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam; đánh giá quan hệ chính trị -ngoại giao giữa hai nước và trên tất cả các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân đã đạt những tầm cao mới, là hình mẫu của quan hệ quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam mong muốn làm sâu sắc và nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ hợp tác với đất nước Cuba anh em trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế - thương mại và đầu tư, phát huy cao nhất thế mạnh của cả hai bên, để tương xứng với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 (02/12/1960 – 02/12/2025).

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo bày tỏ tình đoàn kết và gửi lời chia buồn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các gia đình Việt Nam chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 và 10 gây ra; tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch Quốc hội Cuba trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị và chu đáo của Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Cuba; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển vào năm 2030 và năm 2045, đáp ứng khát vọng vươn mình của dân tộc.

Xúc động trước tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba thông qua Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, đồng chí Esteban Lazo nhấn mạnh, đó là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết hữu nghị, trong sáng, thủy chung giữa hai nước.