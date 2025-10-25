Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Nga Alexander Vladimirovich Gutsan. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh Tổng Công tố Gutsan cùng Đoàn đại biểu cấp cao Viện Công tố sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định sự tham gia của Đoàn Nga là đóng góp quan trọng cho sự thành công chung của Lễ Mở ký cũng như sự ủng hộ của Nga đối với các hoạt động đa phương do Việt Nam đăng cai tổ chức, đồng thời đánh giá cao vai trò của Nga với tư cách là nước đề xuất ban đầu sáng kiến Công ước.

Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và tham dự sự kiện đa phương hết sức quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với Liên bang Nga.

Tổng Công tố Gutsan chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống V.V. Putin đến Chủ tịch nước Lương Cường; nhấn mạnh việc Liên hợp quốc lựa chọn Thủ đô Hà Nội là địa điểm đăng cai Lễ mở ký Công ước thể hiện sự đánh giá cao vai trò xây dựng và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển. Trong triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, Việt Nam coi Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và mong muốn củng cố, làm sâu sắc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

