Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thị trưởng thành phố Busan

Thay mặt Ban lãnh đạo và nhân dân thành phố Busan, Thị trưởng Park Heong Joon bày tỏ niềm vinh dự và nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm thành phố Busan; bày tỏ vui mừng về quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Thị trưởng Park Heong Joon khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm công bố thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan vào tháng 8/2025 và chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường tới thành phố Busan lần này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác thực chất giữa thành phố Busan với các địa phương Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 12/2022) và trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực; khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và hai bên đang tích cực hợp tác thực hiện thành công mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.