Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Boeing Field có Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck và Phu nhân; Quốc vụ khanh bang Washington Steve Hobbs và lãnh đạo Tập đoàn Boeing. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và cán bộ Tổng Lãnh sự quán.

Tại Sealtle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck, nhân dịp chuyến công tác tham dự Phiên họp cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi tới Hoa Kỳ và LHQ vào đúng dịp LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập và hai nước Việt Nam–Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025) và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (2023-2025); khẳng định một trong những mục tiêu trong chuyến đi của lần này là nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, với tất cả các đối tác.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương và là một trong những trung tâm kinh tế và thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ; nhấn mạnh Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Washington. Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và vui mừng trước các kết quả hợp tác thiết thực trong thương mại, giáo dục, hàng không, năng lượng.

Khẳng định hai bên còn tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần duy trì đà hợp tác thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo, logistics, năng lượng sạch, cảng nước sâu, thúc đẩy hợp tác giữa bang Washington với TP. Hồ Chí Minh.