Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ngài Matt Thistlethwaite, đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Australia dành cho chủ nhà Việt Nam trong quá trình tổ chức Lễ mở ký Công ước; cảm ơn Chính phủ Australia đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam 3 triệu AUD để khắc phục hậu quả bão số 10 và 11. Chủ tịch nước khẳng định Australia là một trong những Đối tác Chiến lược Toàn diện quan trọng của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sự hỗ trợ của Australia thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, quan hệ đặc biệt gắn bó giữa hai nước. Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam và chúc mừng Việt Nam đã đăng cai, tổ chức thành công Công ước quan trọng của Liên hợp quốc trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng. Ông cũng chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được và nhấn mạnh Việt Nam đang trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, phát triển hạ tầng và giáo dục. Nhân dịp này, đồng Bộ trưởng một lần nữa gửi lời hỏi thăm đến người dân Việt Nam tại các vùng chịu thiệt hại của bão lũ vừa qua. Ông chia sẻ, Chính phủ và nhân dân Australia luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, đồng Bộ trưởng một lần nữa gửi lời hỏi thăm đến người dân Việt Nam tại các vùng chịu thiệt hại của bão lũ vừa qua. Ông chia sẻ, Chính phủ và nhân dân Australia luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite bày tỏ hài lòng chứng kiến quan hệ Đối tác Chiến lược oàn diện Việt Nam - Australia đang phát triển rất tốt đẹp, hợp tác hai nước phát triển toàn diện và hiệu quả, có những kết quả rất đáng khích lệ trong việc thực hiện Chương trình Hành động triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024 - 2027 khi phần lớn các hoạt động được đề xuất đã hoàn thành hoặc đang được triển khai đúng tiến độ, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia vào tháng 9/2025 và hiện hai bên vẫn đang tích cực phối hợp để cụ thể hoá kết quả chuyến thăm.