Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào từ biệt

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Chúc mừng Đại sứ Marc Knapper kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ tại Việt Nam với nhiều kết quả tích cực, Chủ tịch nước Lương Cường điểm lại một số sự kiện nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn Đại sứ Marc Knapper công tác tại Việt Nam, trong đó có việc hai nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện - cấp độ hợp tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ góp phần đưa quan hệ tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ ấn tượng với tình cảm mà Đại sứ Marc Knapper dành cho đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; đồng thời gửi lời cảm ơn Chính phủ và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã hỗ trợ hơn 2 triệu USD cho các địa phương của Việt Nam chịu thiệt hại do thiên tai trong năm qua; nhấn mạnh, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia kịp thời của Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ dành cho người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Chủ tịch nước đánh giá đây là điểm sáng và là công tác có tầm quan trọng đặc biệt giúp xây dựng lòng tin, thúc đẩy hòa giải và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên; đồng thời ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Đại sứ Marc Knapper và đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trong nhiều các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh – quốc phòng, giáo dục, giao lưu nhân dân, khoa học - công nghệ, nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh…, tương xứng với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu, lợi ích nhân dân hai nước.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Marc Knapper bày tỏ nhất trí với các đánh giá của Chủ tịch nước về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; đồng thời chia sẻ sự tự hào và vui mừng của bản thân khi chứng kiến và góp phần giúp quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất.

Đại sứ Marc Knapper tin tưởng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về hòa giải, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Đại sứ Marc Knapper khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông sẽ tiếp tục là người bạn của Việt Nam và đóng góp cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế./.