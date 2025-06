Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ EU và các nước thành viên

Chủ tịch nước cũng đề nghị các Đại sứ có tiếng nói thúc đẩy sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam, có tính đến những khó khăn, khác biệt về trình độ phát triển giữa hai bên và sinh kế của ngư dân Việt Nam; giúp Việt Nam phát triển kinh tế biển, nuôi trồng hải sản bền vững.

Trao đổi với các Đại sứ, Đại biện về một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình, luôn kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, phản đối mọi hình thức sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các “điểm nghẽn” để tạo đột phá trong quá trình phát triển của đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển vươn mình; khẳng định những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và khu vực hiện nay cũng là cơ hội để Việt Nam tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh, qua đó, góp phần duy trì và củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ, đại biện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thay mặt các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU tại Hà Nội, Đại sứ EU Julien Guerrier bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, chúc mừng và được tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của EU ở khu vực, đặc biệt Việt Nam là nước ASEAN có nhiều các thỏa thuận với hợp tác với EU về chính trị, thương mại – đầu tư, quốc phòng – an ninh...

Chia sẻ đánh giá toàn diện của Chủ tịch nước Lương Cường về quan hệ Việt Nam -EU, Đại sứ Julien Guerrier khẳng định quan hệ hai bên đang phát triển tích cực và còn nhiều tiềm năng hợp tác.

Trong bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu phức tạp hiện nay, các Đại sứ khẳng định là đối tác tin cậy của Việt Nam, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, tối ưu hóa các lợi ích do Hiệp định EVFTA mang lại, tạo điều kiện tiếp cận thị trường của nhau, khẳng định EU muốn tham gia đóng góp vào tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam; tăng cường hợp tác với Việt Nam về kinh tế xanh, số, nông nghiệp, dược phẩm, tư pháp, lao động, quốc phòng - an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu với ưu tiên triển khai Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), các dự án hạ tầng, giao thông tại Việt Nam.

Cảm ơn những ý kiến của Chủ tịch nước về định hướng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên, các Đại sứ khẳng định, các nước EU sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao như đã triển khai rất tốt trong những tháng đầu năm; rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đạt được giữa hai bên.

Về vấn đề Biển Đông, EU cam kết ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, nơi 40% hàng hóa EU được vận chuyển qua hàng năm.

Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn các Đại sứ, Đại biện sẽ luôn là cầu nối quan trọng, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên trong thời gian tới, góp phần sớm đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-EU phát triển lên tầm cao mới./.