Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình quốc thư

* Chào mừng Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng với kinh nghiệm của mình, trong nhiệm kỳ với vai trò là cầu nối, Đại sứ sẽ chuẩn bị tốt cho chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo hai nước trong thời gian tới; thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, phát triển hai khu vực và trên thế giới.



Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp nhưng so với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước còn khiêm tốn, Chủ tịch nước đề nghị, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Pekka Voutilainen sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh, nhu cầu như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn.



Nhận dịp này, Chủ tịch nước cũng trân trọng cảm ơn Chính phủ Phần Lan tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Phần Lan và đề nghị trong thời gian tới Chính phủ Phần Lan sẽ tiếp tục giúp hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống, học tập, đóng góp vào nước sở tại và là sợi dây kết nối tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước.



Bày tỏ vinh dự tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Pekka Voutilainen chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được; khẳng định quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày các phát triển đa dạng, đặc biệt là các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế và phát triển nguồn nhân lực.



Trên cơ sở đó, Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong nhiệm kỳ công tác để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, nhất là thúc đẩy quan hệ hợp tác các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi nước và hai bên có nhu cầu.



Đại sứ mong muốn trong thời gian tới, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng sạch, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước; đồng thời mong muốn hai bên tổ chức các chuyến thăm cấp cao, qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nickel. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

* Tiếp Đại sứ Canada James Nickel, Chủ tịch nước chúc mừng và tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công và là cầu nối phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới vì lợi ích nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Canada trên cơ sở hai bên cùng có lợi, theo hướng cụ thể, thực chất, tích cực và hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.



Bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ James Nickel cho biết Canada luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực. Thay mặt chính phủ, người dân Canada, Đại sứ chia buồn với tổn thất về người và tài sản mà Việt Nam phải hứng chịu trong những trận bão vừa qua.



Đại sứ James Nickel cho biết, người dân Canada vui mừng, lắng nghe, trân trọng, chia sẻ phát biểu của Chủ tịch nước tại Liên hợp quốc vừa qua về tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững, đề cao chủ nghĩa đa phương.



Khẳng định Canada cùng chia sẻ với Việt Nam về duy trì hòa bình, hữu nghị hợp tác phát triển, Đại sứ mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng, sáng kiến hòa bình; cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số…



Chủ tịch nước đánh giá cao và nhất trí với những chia sẻ của Đại sứ về phương hướng hợp tác thời gian tới; đề nghị hai bên cần tăng cường gặp gỡ, giao lưu, nhất là gặp gỡ cấp cao, giữa các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh vì lợi ích nhân dân hai nước.



Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Canada thời gian qua đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Canada; thời gian tới tiếp tục giúp đỡ để bà con đóng góp tích cực cho nước sở tại và là sợi dây kết nối hiệu quả Việt Nam - Canada.



Khẳng định tiềm năng quan hệ hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn lớn; trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh mỗi nước, Chủ tịch nước mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ kết nối, thúc đẩy kim ngạch thương mại hai bên tương xứng tiềm năng, lợi thế của mỗi nước; thúc đẩy tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo...



Cho biết hiện nay Canada là nước duy nhất trong Nhóm G7 chưa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng khuôn khổ Đối tác toàn diện, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.



Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, xuất phát từ tin cậy chính trị, Chủ tịch nước đề nghị hai bên hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực, quốc tế trên cơ sở tôn trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế; đề nghị Canada với vị thế, vai trò của mình tiếp tục có tiếng nói ủng hộ quan điểm Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.



Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Canada hợp tác, đầu tư vào thị trường Đông Nam Á; mong muốn trong nhiệm kỳ của mình Đại sứ phối hợp với các cơ quan hợp tác chặt chẽ cả song phương và đa phương vì lợi ích nhân dân hai nước và hai khu vực, thế giới.



Nhân dịp này, qua Đại sứ James Nickel, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và trân trọng mời bà toàn quyền Canada Mary May Simon thu xếp, sớm thăm Việt Nam; gửi lời chào thân ái đến Thủ tướng Mark Carney; đánh giá cao cuộc gặp với Thủ tướng tại APEC năm 2024.