Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn và đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; duy trì nguyên tắc quốc phòng “Bốn không”, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Hegseth và Bộ trưởng Phan Văn Giang, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn để thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, trên tinh thần tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xử lý hậu quả bom mìn, chất độc da cam/dioxin; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sỹ Việt Nam cũng như quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, tăng cường hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam.