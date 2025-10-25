Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký António Guterres thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai và dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc và Việt Nam mới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, phản ánh hành trình phát triển song hành giữa Việt Nam và Liên hợp quốc.

Bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Liên hợp quốc qua gần năm thập kỷ, Chủ tịch nước cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Liên hợp quốc trong suốt gần năm thập kỷ qua cũng như sự ủng hộ và tình cảm của cá nhân Tổng Thư ký Guterres dành cho Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đã nỗ lực đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và phát triển mạnh mẽ, từ một quốc gia nghèo, bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, đã vươn lên, nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 20 nền thương mại hàng đầu thế giới; có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định quyết tâm, nỗ lực của Việt Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thông qua thực hiện ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ vui mừng và tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam trong chuyến thăm chính thức lần thứ hai; cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị dành cho Tổng Thư ký và Đoàn đại biểu cấp cao Liên hợp quốc.