Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Sáng 25/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tham dự sự kiện.
Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Ngày 25/10, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite nhân dịp đồng Bộ trưởng tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).