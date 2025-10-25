Báo Ảnh Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Sáng 25/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tham dự sự kiện.
  Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN  
