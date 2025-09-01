Chủ tịch nước Lương Cường: Đoàn kết với Cuba xuất phát từ trái tim và trong suy nghĩ của mỗi người Việt Nam

Trước khi bắt đầu cuộc mít tinh, Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel cùng các đại biểu, khách mời hai nước đã tham quan trưng bày ảnh và xem phim tư liệu về các dấu mốc nổi bật của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba trong suốt chặng đường 65 năm qua.

Bộ ảnh được trưng bày tại lễ kỷ niệm gồm 65 bức ảnh tiêu biểu được chọn lọc từ nguồn tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, trong đó đã thể hiện sống động, chân thực mối quan hệ, tình đồng chí gắn bó keo sơn, bền chặt giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba, những người anh em luôn kề vai, sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày nay, một mối quan hệ được đánh giá là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của hai Đảng và nhân dân hai nước. Đó là những chuyến thăm ấm áp nghĩa tình giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước; những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, cũng như tình cảm sắt son mà nhân dân hai nước dành cho nhau trong suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc.

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel bày tỏ vinh dự được có mặt tại lễ kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên đất Việt Nam, đặc biệt là đúng vào dịp Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Miguel Diaz Canel nhắc lại bài viết của Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti về “Cuộc dạo chơi trên đất nước của người An Nam” in trên tạp chí Tuổi Vàng cuối thế kỷ 19 nói về dân tộc Việt Nam cao quý với tinh thần quả cảm, cần cù đã luôn chiến đấu để tìm lấy tự do; khẳng định lịch sử sau này cho thấy những câu chuyện của Jose Marti vẫn có giá trị khi nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều chiến thắng vang dội trong lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba khẳng định lịch sử đấu tranh phi thường và những chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam chính là nền tảng cho mối quan hệ mẫu mực của hai nước với sự ủng hộ vô điều kiện của Cách mạng Cuba; nhấn mạnh Cuba vô cùng vinh dự là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 2/ 12/ 1960, là quốc gia đầu tiên trên thế giới thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định, một mối quan hệ đặc biệt đã được hình thành giữa Việt Nam và Cuba, vượt qua thử thách của thời gian và trở thành hình mẫu của tình hữu nghị và hợp tác, nhất là trong thời điểm hòa bình thế giới đang đối mặt với những thách thức to lớn.

Theo đồng chí Miguel Diaz Canel, sự gắn kết đặc biệt này vượt qua mọi nghi thức thông thường và được lãnh tụ Fidel Castro đúc kết bằng câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và ngày nay Cuba tiếp tục khẳng định những tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Sự đồng cảm giữa hai dân tộc cũng được thể hiện qua sự hiện diện của đồng chí Fidel Castro tại vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị vào năm 1973 cùng với lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, một minh chứng cho niềm tin tuyệt đối của Cuba vào chiến thắng của nhân dân Việt Nam.