Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí: Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng hai sĩ quan Quân đội nhân dân vừa được Đảng, Nhà nước quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng; khẳng định đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; đồng thời cũng là niềm vui, là vinh dự của cá nhân, gia đình và quê hương hai đồng chí.

Chủ tịch nước đánh giá, hai đồng chí đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam; được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác; dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước chỉ rõ, thời gian tới tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt. Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu hai đồng chí vừa được thăng quân hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Anh hùng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; đoàn kết, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; học tập, tu dưỡng, rèn luyện để luôn xứng đáng với đạo làm Tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy và là người lãnh đạo, chỉ huy tài năng, mẫu mực, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Học viện Quốc phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị mẫu mực tiêu biểu; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng cấp cao về quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm cho Quân đội luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt hai đồng chí vừa được thăng quân hàm, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và nhân dân cả nước đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị và Học viện Quốc phòng và cá nhân các đồng chí; khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng.

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam để hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Đồng chí Đỗ Xuân Tụng khẳng định sẽ tích cực cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cùng toàn Đảng, toàn dân tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc./.