Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi các đoàn tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chào mừng các đoàn tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội dự buổi chiêu đãi. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra trong hai ngày 25 và 26/10 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng. Đến nay đã có gần 70 quốc gia và tổ chức đã tham gia ký Công ước. Đặc biệt, việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và gần 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Liên hợp quốc.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo, trưởng đoàn các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế đã đến Việt Nam tham dự Lễ mở ký công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và có một ngày làm việc bận rộn nhưng đầy ý nghĩa.

Chủ tịch nước cho rằng, đến với Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, các đại biểu sẽ cảm nhận được sự giao thoa giữa truyền thống với hiện đại, giữa giá trị bền vững của lịch sử với nhịp sống năng động của thời đại. Hà Nội hôm nay mang trong mình sức sống đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số.