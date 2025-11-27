Chủ tịch nước Lương Cường: 50 năm qua là chặng đường lịch sử rực rỡ, vẻ vang của nhân dân các dân tộc Lào

Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, nhân sỹ, trí thức, phụ nữ, thành - thiếu niên, công nhân, nhân dân Thủ đô Hà Nội... cùng dự.

Về phía Lào có đồng chí Khamphau Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại diện gia đình Chủ tịch Kaysone Phomvihane; cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện công dân và lưu học sinh Lào đang sinh sống, công tác, học tập tại Việt Nam.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã đoàn kết, chiến đấu bền bỉ, anh dũng và giành được những thắng lợi rất vẻ vang. Ngày 12/10/1945, Chính phủ Lào Itxala được thành lập và ngày 2/12/1975, nước CHDCND Lào ra đời. Đây là sự kiện vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Lào. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trở thành Đảng cầm quyền, xác định đúng đắn, rõ ràng con đường và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển của đất nước Lào trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước khẳng định, 50 năm qua là một chặng đường lịch sử rực rỡ, rất vẻ vang của nhân dân các dân tộc Lào, một hành trình oai hùng, tràn đầy niềm tin, kiên trì với con đường đã lựa chọn, tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào đã chuyển mình mạnh mẽ, đoàn kết, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu to lớn, nổi bật trên mọi lĩnh vực; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20 lần trong 40 năm qua. Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, uy tín và vị thế của CHDCND Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và chia sẻ niềm vui về những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong chặng đường phát triển 50 năm qua.

Cũng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người bạn lớn thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh cuộc đời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, trí tuệ chiến lược, đức hy sinh vì nhân dân. Dù đã đi xa, nhưng tư tưởng, tầm nhìn và đường lối đúng đắn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane vẫn mãi là di sản quí giá, kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.

Chỉ rõ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng; được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả bằng xương máu, Chủ tịch nước khẳng định, đó thực sự đã trở thành tài sản vô giá, là “mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới”, là điểm tựa vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp những câu chuyện đẹp về quan hệ hữu nghị vĩ đại, về tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Kaysone Phomvihane lúc sinh thời: “Chúng ta hãy gìn giữ và vun đắp cho mối tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền, mãi mãi trong sáng như viên ngọc quý, vì đó là kết tinh của nghĩa, của tình, của bao công sức, tâm trí và cả máu xương của cả hai dân tộc anh em”, Chủ tịch nước cho rằng, tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; cần đặc biệt trân trọng, tri ân công lao của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cống hiến, hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập, tự do ngày nay.

Ôn lại tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của cách mạng Lào và mối quan hệ Việt Nam - Lào, khi Người đã nhìn nhận rất sâu sắc mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai dân tộc không chỉ gắn liền bởi biên giới, địa lý, mà còn bởi một lịch sử đấu tranh cùng nhau, sự gắn bó máu thịt, không thể tách rời, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào có một người bạn thủy chung, son sắt và cùng chung chí hướng; mỗi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đều gắn liền với tình đoàn kết đặc biệt, với tinh thần “đồng cam cộng khổ, hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nửa, sướng khổ có nhau” của nhân dân Lào anh em.