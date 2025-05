Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Các đồng chí chủ trì Hội thảo. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và các nhà khoa học ở Trung ương và địa phương.



*Khẳng định sức sống trường tồn của di sản Hồ Chí Minh

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và cách mạng Việt Nam. Người đã mở lối, dẫn đường cho dân tộc ta trên hành trình đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Người là hiện thân sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của ý chí, khát vọng “không có gì quý hơn độc lập, tự do"; là kết tinh vẻ đẹp của trí tuệ, phẩm giá, khí phách và lương tri của dân tộc và thời đại; là biểu tượng cao cả truyền cảm hứng bất tận cho các dân tộc trên thế giới luôn khao khát tự do, công lý và hòa bình.



Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng bước đi, từng quyết sách chiến lược, Đảng ta đã lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. “Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Hội thảo hôm nay là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – di sản vô giá của dân tộc và cách mạng Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.



Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết: Hội thảo góp phần khẳng định, nâng tầm nhận thức, lan tỏa và phát huy hơn nữa giá trị tư tưởng, đạo đức, ý chí, khát vọng cao cả của Người trong giai đoạn cách mạng mới. Nhiều nội dung có giá trị về lý luận, phong phú về thực tiễn từ các tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý sẽ là cơ sở quan trọng giúp các cấp các ngành và địa phương xây dựng chiến lược, Nghị quyết, chương trình, chính sách cho nhiệm kỳ mới và lâu dài.



Đối với Nghệ An, lãnh đạo tỉnh xác định sẽ tiếp thu, vận dụng kịp thời các giá trị về lý luận, thực tiễn từ Hội thảo trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là các Nghị quyết trụ cột gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An vào ngày 15/5 vừa qua để xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; xây dựng Chương trình hành động hoàn thành mục tiêu “tỉnh khá”, vươn lên thành điển hình phát triển địa phương hiện đại trong kỷ nguyên mới.



Đó cũng là cách sinh động nhất, thiết thực nhất để tỉnh Nghệ An và các đơn vị, địa phương quán triệt, vận dụng sáng tạo, phát huy cao nhất ý chí, khát vọng độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên khát vọng hùng cường, độc lập của dân tộc, giàu mạnh, hạnh phúc của nhân dân.



*Phát huy di sản Hồ Chí Minh

Kết luận Hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Hội thảo đã nhận được 90 bài viết, tham luận khoa học và tại Hội thảo đã có 10 tham luận của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học, tướng lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân với nội dung rất tâm huyết, luận giải, phân tích, đánh giá làm sâu sắc thêm cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người trong thực hiện khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân; khẳng định tầm vóc, giá trị, sức sống trường tồn của di sản Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và thế giới; gợi mở nhiều vấn đề nhằm tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong kỷ nguyên mới của dân tộc.



Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ vấn đề sự phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất của lịch sử dân tộc là minh chứng sống động. Hội thảo hôm nay cũng thống nhất đánh giá, ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước; gặp được ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm thấy con đường cách mạng vô sản cứu nước, giải phóng dân tộc.



Các tham luận còn khẳng định ý chí, khát vọng Hồ Chí Minh và những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc tiếp tục trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn; hun đúc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta khát vọng, quyết tâm mãnh liệt xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, “góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Phát huy di sản Hồ Chí Minh, ý chí, khát vọng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, nhất định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những kỳ tích mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực khai thác, sử dụng kết quả Hội thảo vào quá trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó lan toả, nuôi dưỡng, hun đúc, phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng Hồ Chí Minh trong mọi tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm cụ thể trong xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc./.