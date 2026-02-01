* Quan hệ hữu nghị hợp tác và phát triển

Jordan (tên đầy đủ là Vương quốc Hashemite Jodan) là quốc gia quân chủ lập hiến tại Trung Đông, có tình hình chính trị xã hội ổn định. Đất nước này sở hữu rất nhiều thắng cảnh đẹp, như: Thủ đô Amman, Thành phố cổ Petra, Thành phố Jerash, Khu dự trữ sinh quyển Dana, Biển Chết (Dead Sea), Thành phố cổ Umm Qais, Sa mạc Wadi Rum… Nổi bật trong số đó là Thành phố cổ Petra, nơi không chỉ là điểm đến khảo cổ, mà còn là biểu tượng văn hóa và niềm tự hào của Jordan. Petra được gọi là "The Rose City" (Thành phố hoa hồng), vì các vách đá sa thạch nơi đây có màu hồng rực rỡ thay đổi theo ánh sáng mặt trời. Năm 2007, Petra được UNESCO bình chọn là một trong Bảy kỳ quan mới của thế giới. Petra cũng từng là bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng, như Indiana Jones and the Last Crusade, The Mummy Returns và Transformers: Revenge of the Fallen...

Việt Nam và Jordan lập quan hệ ngoại giao ngày 9/8/1980. Hiện Đại sứ quán Jordan tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam, trong khi Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kiêm nhiệm Jordan. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên duy trì một số chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao như: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu thăm Vương quốc Hashemite Jordan (tháng 12/2022); Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Hoàng Thái tử Jordan Al Hussein bin Abdullah II nhân dịp tham dự Hội nghị sáng kiến tương lai châu Á lần thứ 8 tổ chức tại Vương quốc Saudi Arabia (tháng 10/2024); Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương tại Nice (Cộng hoà Pháp) (ngày 8/6/2025); Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam (tháng 11/2025)…

Quan hệ hai nước đã được thúc đẩy mạnh mẽ thời gian gần đây, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein vào tháng 11/2025. Chuyến thăm đã mở ra giai đoạn mới, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả với nhiều kết quả tích cực. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí hai bên cần củng cố lòng tin chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có quốc phòng, an ninh, chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia, cán bộ giữa các cơ sở quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước; nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân hai bên… Cũng trong chuyến thăm này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Jordan.

Trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, hợp tác hai nước cũng đã có những bước phát triển. Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt gần 190 triệu USD; năm 2025 đạt 236,871 triệu USD (trong đó, Việt Nam xuất khẩu 231,316 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng nông sản và thủy sản, sản phẩm điện tử và linh kiện, vải, sản phẩm hóa chất, hàng dệt may, sản phẩm gỗ, sản phẩm từ chất dẻo, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng… và nhập khẩu chủ yếu hóa chất, phân bón các loại, đá quý…) Hai bên đặt mục tiêu thúc đẩy kim ngạch thương mại đạt 500 triệu USD đến năm 2030, đạt 1 tỷ USD đến năm 2035.

Hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Halal, trong đó có đào tạo nhân lực, sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối và công nhận lẫn nhau chứng chỉ Halal; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh…



Về đầu tư, tính đến hết tháng 9/2025, Jordan có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD, đứng thứ 108/153 quốc gia, lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Ngoài hợp tác song phương, hai nước cũng phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.



* Tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện

Trên cơ sở nền tảng lòng tin chính trị, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi từ ngày 2 đến 5/2/2026 có ý nghĩa quan trọng. Đây là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước, diễn ra chỉ sau 3 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein hồi tháng 11/2025, và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Mazen Turki El Qadi kể từ khi ông nhậm chức Chủ tịch Hạ viện Jordan hồi tháng 10/2025.

Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở rộng không gian đối ngoại và không gian phát triển, tạo bước chuyển thực chất trong quan hệ với Jordan nói riêng và các nước khu vực Trung Đông nói chung; truyền tải thông điệp về định hướng mới, chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới.

Chuyến thăm cũng nhằm triển khai các nội dung đã được thống nhất trong chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein hồi tháng 11/2025 vừa qua, trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm mở rộng hợp tác với Jordan trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, đặc biệt là về quốc phòng - an ninh, kinh tế, Halal, y tế, nông nghiệp, giáo dục, công nghệ chống xâm nhập bờ biển bằng rạn san hô... Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Jordan cả trên bình diện song phương và diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực; phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương và tại các diễn đàn, cơ chế đa phương liên chính phủ./.

