Chống khai thác IUU: Công an 7 tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Sáng 12/1, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Công an các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết Kế hoạch phối hợp đấu tranh với các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Đại diện Công an 7 tỉnh, thành phố phía Nam ký kết phối hợp tại hội nghị. Ảnh TTXVN phát

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tiếp tục được Chính phủ, Bộ Công an và các địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, gắn với yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn hình ảnh quốc gia và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Theo báo cáo, từ tháng 5/2025 đến nay, trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã phát hiện 14 vụ việc tàu cá khai thác hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài có dấu hiệu tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép. Các lực lượng chức năng đã điều tra, truy tố, xét xử 8 vụ án; tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý 1 vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Công an các địa phương đã chủ động mở rộng điều tra, làm rõ nhiều hành vi vi phạm liên quan đến chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép hoạt động cho tàu cá, góp phần bịt kín các “kẽ hở” dễ bị lợi dụng trong hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Trong đó, Công an tỉnh Cà Mau đã điều tra, xác minh 1 vụ án với 3 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; Công an tỉnh An Giang xác minh, làm rõ thông tin 1 tàu cá với 5 thuyền viên vi phạm vùng biển nước ngoài, đang bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ; Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý vi phạm đối với 2 trường hợp có hành vi tàng trữ, lưu giữ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác khi tàu cá đó đang hoạt động trên biển và hành vi điều khiển tàu cá nhưng không có văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Cùng với công tác đấu tranh, xử lý, Công an các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống khai thác IUU; vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, không tiếp tay cho các hành vi tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép.

Công an các địa phương đã tham mưu, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến sinh kế ngư dân, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định đời sống, từ đó tạo sự đồng thuận xã hội, nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đề nghị phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trong công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; quản lý chặt chẽ đội tàu khai thác hải sản, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân và các chương trình, đề án phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, thời gian tới, Công an các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, nhất là trong công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các trường hợp tàu cá mua bán, chuyển nhượng sang địa phương khác nhưng không thực hiện thủ tục sang tên, đổi chủ theo đúng quy định.

Thiếu tướng Trương Minh Đương nhấn mạnh yêu cầu tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” IUU, bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản, mở rộng thị trường tiêu thụ hải sản Việt Nam tại châu Âu và các thị trường quốc tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ký kết bàn giao nhiệm vụ tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch phối hợp cho Công an thành phố Cần Thơ – đơn vị đăng cai tổ chức kỳ hội nghị tiếp theo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, kế thừa và phối hợp liên tục, chặt chẽ giữa các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chung./.