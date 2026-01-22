“Chợ Tết Công đoàn 2026” lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia với người lao động Thủ đô

Dự kiến sẽ có hơn 6.000 suất quà “0” đồng, hàng nghìn phiếu mua hàng ưu đãi cùng hàng trăm gian hàng thiết yếu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai tại “Chợ Tết Công đoàn năm 2026”, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

“Chợ Tết Công đoàn năm 2026” là một trong những hoạt động trọng tâm của Liên đoàn Lao động thành phố dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhằm chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Theo kế hoạch, Chợ Tết cấp thành phố sẽ được tổ chức tại hai địa điểm: Khu nhà ở xã hội, xã Thiên Lộc và Salon nhà triển lãm, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Tại mỗi Chợ Tết, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hệ thống gian hàng phong phú, cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, với mức giảm giá tối thiểu 10% so với giá bán thực tế. Đặc biệt, chương trình tiếp tục duy trì các gian hàng “0” đồng, trao tặng hàng nghìn suất quà Tết và phiếu mua hàng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, ấm áp.

Cụ thể, Chợ Tết tại Khu nhà ở xã hội, xã Thiên Lộc diễn ra từ 8 giờ 30 ngày 31/1 đến 19 giờ ngày 1/2/2026 (tức 13–14 tháng Chạp năm Ất Tỵ), với khoảng 50 gian hàng. Ban Tổ chức sẽ trao 2.400 phiếu mua hàng (500.000 đồng/phiếu) và 2.400 suất quà “0” đồng (300.000 đồng/suất).

Trong khi đó, Chợ Tết tại Salon nhà triển lãm, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô diễn ra từ 9 giờ 30 ngày 7/2 đến 19 giờ ngày 8/2/2026 (tức 20–21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), quy mô khoảng 70 gian hàng. Dự kiến sẽ trao 3.600 phiếu mua hàng (500.000 đồng/phiếu) và 3.600 suất quà “0” đồng (300.000 đồng/suất).

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã phổ biến nội quy Chợ Tết, phương án bố trí gian hàng, điều kiện cơ sở vật chất, đồng thời làm rõ các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm. Đại diện các doanh nghiệp tham gia đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến trưng bày, vận chuyển hàng hóa; các ý kiến đều được tiếp thu, giải đáp nhằm thống nhất mục tiêu tổ chức Chợ Tết thiết thực, an toàn, hiệu quả.

Nhấn mạnh việc tham gia Chợ Tết cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức để chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2026” diễn ra thành công, thực sự trở thành điểm đến ý nghĩa, góp phần lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động Thủ đô trong dịp Tết đến, Xuân về./.