Chiến dịch 500 ngày đêm: Ứng dụng thành tựu khoa học để xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin

Đơn vị nghiệp vụ triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Linh (Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đức Linh được lựa chọn là điểm triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Tại đây, các đơn vị tiến hành lấy 55 mẫu để bảo quản, niêm phong, bàn giao mẫu theo đúng quy định; đồng thời được hướng dẫn thực hiện số hóa thông tin, cập nhật dữ liệu lên hệ thống phục vụ công tác quản lý và xác minh ADN.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tổ chức lấy mẫu, lưu mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hành cụ thể các bước, công đoạn, quy trình, từ công tác chuẩn bị đến việc khai mở mộ cùng các nội dung cụ thể như: lấy mẫu, lưu mẫu, bàn giao, bảo quản hài cốt và hoàn nguyên tạm thời các phần mộ... Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo sẽ đánh giá toàn diện kết quả triển khai việc làm trước lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời rút ra những kinh nghiệm cụ thể, đề ra phương hướng, mục tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, đúng quy định.

Đơn vị nghiệp vụ triển khai bốc mộ hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Linh (Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Lâm Đồng hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ; trong đó có 11 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu và bàn giao hài cốt liệt sĩ. Số mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu là 4.845 mộ; trong đó sẽ tiến hành lấy mẫu ADN nhiều nhất tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận với 3.436 mẫu và Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng với 777 mẫu. Do vậy, công tác triển khai lấy mẫu và các công việc tiếp theo để xác định được danh tính các liệt sĩ trong các phần một chưa có thông tin là hết sức nặng nề, đòi hỏi có sự tập trung cao độ và quyết tâm cao. Đơn vị nghiệp vụ triển khai bốc mộ hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Linh (Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, thông qua việc thống nhất quy trình lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ, các địa phương sẽ từng bước xây dựng nguồn dữ liệu chính xác, đầy đủ, tạo cơ sở quan trọng cho công tác phân tích, đối sánh ADN. Đây được xem là giải pháp đột phá, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó trong ngày 3/6, đại diện của 11 xã, phường đang quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã tham gia tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Đức Linh. Theo đó, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản về quy trình thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính; hướng dẫn các bước lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, bàn giao mẫu theo đúng quy định; đồng thời được hướng dẫn thực hiện số hóa thông tin, cập nhật dữ liệu lên hệ thống phục vụ công tác quản lý và xác minh ADN./.