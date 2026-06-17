Chiến dịch 500 ngày đêm: Số hóa toàn bộ hồ sơ, sơ đồ khu vực, thông tin quy tập

Thắp nhang tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời trước khi khai quật lấy mẫu ADN ở các mộ chưa xác định danh tính. Ảnh: TTXVN phát Theo ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, đây là hoạt động tri ân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng niềm mong mỏi nhiều năm qua của thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời, yêu cầu các lực lượng các khâu: chuẩn bị, khai quật, lấy mẫu, hoàn trả mặt bằng mộ đều phải kiểm soát chặt chẽ. Công tác này được thực hiện theo phương thức “cuốn chiếu”, an toàn và làm đến đâu rút kinh nghiệm ngay đến đó.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo, nhằm bảo đảm tính chính xác và đạt hiệu quả kỹ thuật cao nhất, tỉnh Cà Mau đã thành lập tổ công tác liên ngành và 2 đội lấy mẫu chuyên trách. Lực lượng nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các chuyên gia từ Sở Y tế, Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, điểm nổi bật của chiến dịch lần này là việc áp dụng triệt để công nghệ số. Lực lượng kỹ thuật của Viettel Cà Mau được giao nhiệm vụ hỗ trợ số hóa toàn bộ hồ sơ mộ chí, sơ đồ khu vực, thông tin quy tập và phiếu lấy mẫu ngay trong quá trình khai quật. Cơ sở dữ liệu này phục vụ cho việc lưu trữ, quản lý lâu dài và đối chiếu ADN tại các cơ sở giám định của Bộ Quốc phòng.

Thắp nhang tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời trước khi khai quật lấy mẫu ADN ở các mộ chưa xác định danh tính. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch dự kiến, công tác khai quật và lấy mẫu tại thực địa sẽ kéo dài đến ngày 10/7/2026. Các mẫu sinh phẩm sẽ được đóng gói, bảo quản và bàn giao cho đơn vị giám định chuyên môn thành 3 đợt.

Tiến hành khai quật lấy mẫu ADN ở các mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời (Cà Mau). Ảnh: TTXVN phát

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành tỉnh, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Cà Mau hy vọng sẽ thực hiện chiến dịch hoàn thành đúng tiến độ, mở ra cơ hội tìm lại danh tính, quê hương cho những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc cũng như niềm mong mỏi chờ đợi của thân nhân các anh hùng liệt sĩ.../.