Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào

Đoàn tham quan mô hình Hợp tác xã do phụ nữ quản lý tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Đoàn đã đi thăm quan mô hình Hợp tác xã do phụ nữ quản lý tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng. Tại đây, Đoàn đã được giới thiệu về mô hình sản xuất trồng rau sạch được tổ chức thực hiện theo “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP tại tỉnh Hà Nam”. Đây là mô hình kinh tế của phụ nữ ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng được chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về xử lý đất bằng nhiệt mặt trời, ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm sinh học, thử nghiệm lắp đặt và vận hành hệ thống tưới tự động, kỹ thuật sử dụng vòm che ni-lông, kỹ thuật sử dụng vải không dệt, kỹ thuật sản xuất một số loại rau an toàn theo Viet GAP cơ bản mang lại hiệu quả kinh tế tăng 1,9 lần so với việc gieo trồng truyền thống.

Sau khi tham quan các mô hình thực tế tại Hà Nam, Đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam Phạm Thị Bích Ngọc đã cho biết, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, tiếp cận kinh tế số và chủ động tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương được các cấp Hội chú trọng quan tâm. Cụ thể, đã phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ thành lập được 23 mô hình hợp tác xã, 8 tổ hợp tác, gần 100 mô hình kinh tế theo hướng sản xuất xanh, sạch, an toàn, hiệu quả như: mô hình khép kín "Chăn nuôi bò sữa và sản xuất các sản phẩm từ sữa", mô hình “Chăn nuôi bò sữa khép kín gắn với thương mại trực tiếp”, mô hình trồng lúa thảo dược; mô hình lúa bắc thơm đa kháng diện, mô hình dưa vân lưới trồng trong nhà kính; mô hình vườn sạch, nhà đẹp; mô hình nuôi giun quế lấy phân bón cho cây trồng... Các cấp Hội đã tư vấn, kết nối giới thiệu việc làm, sản phẩm, kết nối tiêu thụ nông sản; tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp vay vốn từ nguồn tài chính vi mô “Quỹ khởi đầu mới”; kết nối, hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ, Hội Nữ doanh nhân tỉnh; khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp nữ, góp phần tăng tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã góp phần tạo việc làm cho phụ nữ, giúp chị em tham gia phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững, xóa bỏ rào cản về giới, mang lại cơ hội lớn cho phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng nông thôn.

Tại đây, bà Bouakhay Pheng Pha Chanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã bày tỏ phấn khởi khi được đến thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam. Chuyến thăm quan thực tế, trao đổi trực tiếp giữa hai bên sẽ giúp các đại biểu và học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào hiểu, cảm nhận rõ hơn ý nghĩa, cách thức tổ chức, thực hiện để vận dụng vào tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương. Bà Bouakhay Pheng Pha Chanh mong muốn, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam nói riêng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào để tổ chức các hoạt động tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền sâu rộng trong hội viên phụ nữ hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Dịp này, Chủ tịch Hội Phụ nữ và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bouakhay Pheng Pha Chanh đã tặng các đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nam sản phẩm mỹ ký hoa Champa được làm bởi bàn tay khéo léo của phụ nữ Lào./.