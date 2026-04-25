Chăm lo, nâng cao sức khỏe cho người dân

Các y bác sĩ tỉnh Điện Biên khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, hoạt động này được thực hiện thường xuyên hằng tháng, ít nhất vào 2 ngày cuối tuần, với sự tham gia của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm Y tế trên địa bàn. Đặc biệt, toàn bộ hoạt động khám, tư vấn sức khỏe đều được thực hiện miễn phí, không thuộc phạm vi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sau khám, các trường hợp cần điều trị sẽ được tư vấn, chuyển tuyến hoặc hướng dẫn điều trị theo quy định.



Đối tượng được khám là toàn bộ người dân, trong đó, ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật và người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Nội dung khám gồm: Khám lâm sàng, siêu âm, điện tim, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và chỉ định các kỹ thuật cần thiết như, xét nghiệm, chụp X-quang khi có yêu cầu chuyên môn.

Tại các địa phương, các đơn vị y tế chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động nhân lực, trang thiết bị và tổ chức khám linh hoạt. Ở khu vực trung tâm, việc khám được thực hiện tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Tại vùng xa, vùng khó khăn, các đội y tế tổ chức khám lưu động tại trạm y tế và điểm bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Ngay trong ngày đầu triển khai, nhiều đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức khám đồng loạt. Cụ thể, Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ tổ chức khám cho người dân tại một số tổ dân phố, bản, với đầy đủ các chuyên khoa và cận lâm sàng, nhằm sàng lọc sớm bệnh như tim mạch, tiểu đường, ung thư. Tại các xã vùng cao như, Nà Hỳ, Mường Nhé hay Tủa Chùa, các Trung tâm Y tế bố trí nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, lập danh sách đối tượng và tổ chức khám ngay từ cơ sở, bảo đảm người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế được tiếp cận dịch vụ y tế.

Việc triển khai đồng loạt chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên.

Không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội, hoạt động còn tạo nền tảng cho việc quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng chủ động, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từng bước xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, lấy người dân làm trung tâm.

*Ngày 25/4, tại xã Hưng Hội, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành Dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (giai đoạn 2).



Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nâng cao điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các đối tượng yếu thế như, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người tâm thần…mà còn góp phần giảm áp lực cho gia đình và xã hội, từng bước hoàn thiện mạng lưới trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, công trình còn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng công bằng, văn minh và phát triển bền vững.



Dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư trên 68 tỷ đồng, từ nguồn sách Trung ương và cân đối ngân sách của tỉnh. Dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích đất là 32.797 m2, đáp ứng quy mô phục vụ cho 250 đối tượng.

Dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (giai đoạn 2) được hoàn thành không chỉ là nơi chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, sẻ chia trong xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng công bằng, nhân ái. Qua đó, nâng cao chất lượng hệ thống an sinh xã hội của địa phương, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái.



Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau thăm, tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm./.