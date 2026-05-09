Cập nhật tiến bộ mới trong lĩnh vực nhi khoa

Bác sĩ chuyên khoa II Ông Thanh Huy - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Hội nghị gồm phiên toàn thể và nhiều phiên chuyên đề chuyên sâu về nhiễm - hô hấp, sơ sinh - huyết học, ngoại nhi, điều dưỡng với hơn 50 báo cáo khoa học được trình bày bởi các chuyên gia đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.



Điểm nổi bật của hội nghị là cung cấp thông tin những tiến bộ mới trong điều trị bệnh lý trẻ em, nhất là các kỹ thuật chuyên sâu, xu hướng điều trị hiện đại, kinh nghiệm xử trí các ca bệnh khó và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc nhi khoa. Đây cũng là dịp để đội ngũ y, bác sĩ tuyến cơ sở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận trực tiếp với kiến thức y khoa tiên tiến, góp phần rút ngắn khoảng cách chuyên môn giữa các tuyến điều trị.



Bác sĩ chuyên khoa II Ông Huy Thanh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết, trải qua 10 năm tổ chức liên tục, hội nghị đã trở thành diễn đàn học thuật uy tín của ngành nhi khoa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dù còn nhiều khó khăn, đội ngũ thầy thuốc nhi khoa trong khu vực vẫn không ngừng học hỏi kiến thức mới với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em.





Trao hoa cho các đại biểu, diễn giả. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

“Suốt hành trình 10 năm qua, hội nghị không chỉ là nơi cập nhật khoa học mà còn là nơi kết nối những người cùng chung sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đây là minh chứng cho tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng vươn lên của đội ngũ y bác sĩ nhi khoa”, Bác sĩ chuyên khoa II Ông Huy Thanh nhấn mạnh.



Tại các phiên chuyên đề, nhiều nội dung mang tính thực tiễn cao được các chuyên gia chia sẻ như tiến bộ trong điều trị bệnh lý hô hấp ở trẻ em, xử trí bệnh nhiễm trùng nặng, chăm sóc trẻ sinh non, ứng dụng kỹ thuật mới trong ngoại nhi, điều trị huyết học nhi và nâng cao năng lực điều dưỡng nhi khoa.



Nhiều báo cáo tập trung vào xu hướng điều trị cá thể hóa, ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán sớm, tăng cường hồi sức sơ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện - những vấn đề đang được ngành nhi khoa đặc biệt quan tâm trong bối cảnh mô hình bệnh tật trẻ em ngày càng phức tạp.



Đáng chú ý, các chuyên gia từ các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ… đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị bệnh nhi chuyên sâu. Các báo cáo không chỉ cập nhật kiến thức mới mà còn định hướng xây dựng mạng lưới phối hợp chuyên môn giữa các bệnh viện tuyến trên với hệ thống y tế địa phương.



Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Nhật An, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế Cần Thơ trong việc duy trì hoạt động học thuật chuyên sâu suốt nhiều năm qua. Theo ông, các hội nghị khoa học chuyên ngành tạo môi trường kết nối chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng điều trị. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - nơi còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực và điều kiện tiếp cận y tế chuyên sâu.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh: Những năm gần đây, ngành y tế Cần Thơ từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị trẻ em. Trong đó, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đóng vai trò là cơ sở điều trị nhi khoa chuyên sâu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp nhận điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhi mỗi năm từ nhiều tỉnh, thành phố. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại trong hồi sức cấp cứu, sơ sinh, ngoại nhi và điều trị chuyên khoa sâu, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này khẳng định vai trò ngày càng lớn của Cần Thơ trong mạng lưới y tế nhi khoa khu vực phía Nam về chuyển giao kỹ thuật và kết nối chuyên môn. Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống nhi khoa hiện đại, chuyên sâu và phát triển bền vững./.