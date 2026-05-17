Cao Bằng: Mưa lũ cục bộ khiến 9 xóm bị ngập lụt, 1 xe khách bị cuốn trôi

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lý Quốc, mặc dù không có thiệt hại về người, tuy nhiên trận mưa lớn kéo dài hơn 4 giờ đã khiến 130 ha lúa, 50 ha ngô, 24,9 ha đỗ tương, 6,17 ha lạc và 30 ha cây công nghiệp bị ngập úng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi gây hư hỏng nặng khi đi qua hang Ngườm Bang, rất may lúc này hành khách đã kịp thời sơ tán.

Đến 8 giờ sáng 16/5, theo thống kê thiệt hại tại xã Lý Quốc, mưa lớn làm 183 nhà dân và 1 trường học bị ngập với mực nước từ 0,5m đến 1,5m; thiệt hại tập trung tại 9/18 xóm, gồm: Đồng Tâm, Bản Thuộc, Bản Bang, Bằng Ca, Nà Quản, Nà Vị, Lũng Đa, Trường Yên và Bản Thang.

Ngay khi nhận được thông báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, UBND xã Lý Quốc đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Xã thông báo tới các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động phòng chống thiên tai, phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phụ trách từng xóm, huy động lực lượng hỗ trợ di dời người, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn. UBND xã cũng chỉ đạo trực 24/24 để nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xóm thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bí thư Đảng ủy xã Lý Quốc Nông Quốc Tuấn cho biết, hiện nay, xã đang chỉ đạo các lực lượng cứu hộ địa phương khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, ổn định sản xuất và đời sống trên địa bàn./.