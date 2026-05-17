Cao Bằng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn

Trước đó, tối 16/5, trên địa bàn xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất cao, nước lên nhanh gây ngập úng nghiêm trọng. Do nước dâng nhanh trong thời gian ngắn nên nhiều hộ dân không kịp di chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu. Các lực lượng đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra.

Lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng có mặt tại hiện trường ngay trong đêm để thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Bí thư Đảng ủy xã Lý Quốc Nông Quốc Tuấn cho biết, ngay trong đêm 16/5, các lực lượng xã đã huy động cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng khẩn trương xuống các địa bàn bị ảnh hưởng tập trung hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, hỗ trợ thu hoạch hoa màu và khắc phục hậu quả sau ngập úng; dọn dẹp đất đá sạt lở tại các tuyến đường để bảo đảm lưu thông tạm thời cho người dân và phương tiện.



Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng phối hợp với Công an xã Lý Quốc xác minh tình hình, huy động phương tiện, triển khai lực lượng khẩn trương đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán, hỗ trợ di chuyển người, tài sản đến nơi tránh trú an toàn; rà soát các khu vực nguy hiểm, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trung tá Bế Anh Việt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đàm Thủy cho biết, mưa lớn kéo dài liên tục đã gây ngập úng cục bộ và sạt lở tại nhiều vị trí taluy dọc tỉnh lộ 206, nhiều hộ dân tại xóm Bản Giốc, Bản Mom (xã Đàm Thủy) có nguy cơ bị ngập úng và cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã lập tức huy động 26 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã Đàm Thủy khẩn trương triển khai ứng phó xuyên đêm để bảo vệ an toàn cho người dân. Tại đây, cán bộ chiến sĩ đã kịp thời sơ tán, di dời toàn bộ tài sản, lương thực của 2 hộ dân tại xóm Bản Mom và 1 hộ dân tại xóm Bản Giốc bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức san gạt đất đá, khơi thông các trục đường sạt lở trên tỉnh lộ 206 để đảm bảo giao thông thông suốt



Mưa lớn đã làm gần 250 ha hoa màu, cây công nghiệp; 183 nhà dân và 1 trường học bị ngập bị ngập úng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi gây hư hỏng nặng khi đi qua hang Ngườm Bang, rất may lúc này hành khách đã kịp thời sơ tán./.