Cao Bằng huy động lực lượng hỗ trợ, sớm ổn định trường lớp sau mưa lũ

Giáo viên Trường Mầm non và Tiểu học Minh Long khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát

Sau hai ngày nước lũ tràn vào kéo theo lượng lớn bùn đất, cụm Trường Mầm non và Tiểu học Minh Long vẫn còn ngổn ngang. Nhiều đồ dùng dạy học, đồ chơi và bàn ghế bị ngập, hư hỏng. Ngoài lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại địa bàn, UBND xã Lý Quốc đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã hỗ trợ người dân cùng các trường học khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trung tá Nguyễn Duy Đông, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn cho biết, việc triển khai lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị, đặc biệt trong mùa mưa bão. Với tinh thần "ở đâu nhân dân cần, bộ đội luôn có mặt", đơn vị cử gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp cùng với các lực lượng giúp dân các xóm và các trường Tiểu học, Mầm non Minh Long khắc phục hậu quả. Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng nhanh chóng phối hợp cùng giáo viên và lực lượng địa phương tiến hành dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, kê lại bàn ghế, lau chùi thiết bị, vận chuyển đồ dùng từ nơi ngập đến nơi khô ráo.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Long Triệu Hoàng Trường cho biết, trường có 6 phòng học với 150 học sinh; còn Trường Mầm non Minh Long có 102 học sinh từ lớp nhà trẻ đến 5 tuổi. Hai trường chung một mặt bằng, khuôn viên. Do đã hoàn thành chương trình năm học nên học sinh hiện được nghỉ học. Tuy nhiên, cán bộ, giáo viên 2 nhà trường vẫn đang thực hiện công tác đánh giá, chuẩn bị tổng kết năm học. Việc bị ngập lụt trong thời điểm này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của trường. Song với sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng biên phòng nên công tác vệ sinh trường, lớp học được triển khai nhanh chóng. Cán bộ, giáo viên cũng chủ động sắp xếp vị trí làm việc tạm thời để đảm bảo tiến độ vừa huy động để tổng vệ sinh.

Người dân tham gia dọn dẹp sau mưa lớn tại Trường Mầm non và Tiểu học Minh Long, xã Lý Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Hai ngày qua, cán bộ, hội viên phụ nữ, Đoàn thanh niên xã đã huy động hội viên, đoàn viên dọn dẹp vệ sinh môi trường, di chuyển đồ đạc, nhu yếu phẩm đến nơi an toàn; đồng thời tham gia nấu cơm, chuẩn bị các suất ăn phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng và lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lớn tại Trường Mầm non và Tiểu học Minh Long. Ảnh: TTXVN phát

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm và người dân đã trực tiếp đến địa bàn phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc xã trao tặng tiền mặt, mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai./.