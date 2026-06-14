Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành với ngư dân

Trao quà, tuyên truyền cho ngư dân tại phương tiện khai thác thủy sản. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ngày 14/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long, Bệnh viện Hùng Vương tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 300 người dân; đồng thời tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho 40 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Hoàng Trung Hiếu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, chương trình triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền pháp luật về biển, đảo, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời, vận động chủ tàu đánh cá, thuyền trưởng, người tham gia các hoạt động khai thác hải sản ký cam kết không vi phạm IUU.

Chương trình còn tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà, hỗ trợ vật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn…góp phần hỗ trợ sinh kế, động viên tinh thần để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Hoàng Trung Hiếu đề nghị bà con ngư dân tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển; nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản đúng pháp luật. Việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm góp phần quan trọng việc gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam; xây dựng ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững. Ngư dân cần tuân thủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm…

Tại chương trình, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long đã đến bến neo đậu tàu, thăm hỏi động viên và trực tiếp tuyên truyền, trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao, đèn pin, túi thuốc y tế cho chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao 40 phần quà cho gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân xã Thạnh Hải./.